Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:12

laviva написав: ну а в прошлом суровом столетии в суровой империи за ваши слова - вас бы к стенки или на рудники. ну а в прошлом суровом столетии в суровой империи за ваши слова - вас бы к стенки или на рудники.

Вы бы лучше о своём столетии подумали…Вы я вижу себе право судить других присвоили. Наверное опыт жизненный большой, много повидали, много потеряли, много учились и уверен, много поработали… наверное даже повоевать успели…Конечно, с таким жизненным опытом, широким кругозором и глубочайшими знаниями, особенно в области моральных ценностей и курсовых колебаний… Вы достойнейший из всех здесь присутствующих величать себя «учителем жизни» и что уж там мелочиться «судьей поступков людишек неразумных». Куда там Иисусу до вас…Внимаю каждое ваше слово, каждый вздох и даже пук из вашей жо.пы, о величайший и мудрейший из всех судей на земле…!Уверен, ещё всего лишь пару тапов на вашей клавиатуре и пару магических букв на моем мониторе и паства ваших фанатов и последователей удвоится, а то и удесятерится!!!Не скромничайте от ума своего великого, скромность вам не к лицу.Дерзайте! Давайте ещё вашей мудрости! Судите всех!!! Мы все здесь овцы заблудшие! А вы наш пастырь, поводырь в бесконечности тьмы невежества!Мы внимаем Вас!З.Ы. Надеюсь смысл слов вам понятен. Или дать ссылку на словарь Ожегова ?