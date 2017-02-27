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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
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Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Стан - невизначеність
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:07

  Investor_K написав:Стан - невизначеність

Поки тупцюють біля 28.00.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:10

  centurionus написав:
  Investor_K написав:Стан - невизначеність

Поки тупцюють біля 28.00.


А деревянный укрепляется после вчерашнего падения
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:11

  Investor_K написав:Стан - невизначеність

Есть ещё желающие, требующие сесть в последний вагон по 28. После можно снова на юг.
yulia956688
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:12

  laviva написав:ну а в прошлом суровом столетии в суровой империи за ваши слова - вас бы к стенки или на рудники.

Вы бы лучше о своём столетии подумали…
Вы я вижу себе право судить других присвоили. Наверное опыт жизненный большой, много повидали, много потеряли, много учились и уверен, много поработали… наверное даже повоевать успели…
Конечно, с таким жизненным опытом, широким кругозором и глубочайшими знаниями, особенно в области моральных ценностей и курсовых колебаний… Вы достойнейший из всех здесь присутствующих величать себя «учителем жизни» и что уж там мелочиться «судьей поступков людишек неразумных». Куда там Иисусу до вас…
Внимаю каждое ваше слово, каждый вздох и даже пук из вашей жо.пы, о величайший и мудрейший из всех судей на земле…!
Уверен, ещё всего лишь пару тапов на вашей клавиатуре и пару магических букв на моем мониторе и паства ваших фанатов и последователей удвоится, а то и удесятерится!!!
Не скромничайте от ума своего великого, скромность вам не к лицу.
Дерзайте! Давайте ещё вашей мудрости! Судите всех!!! Мы все здесь овцы заблудшие! А вы наш пастырь, поводырь в бесконечности тьмы невежества!
Мы внимаем Вас!

З.Ы. Надеюсь смысл слов вам понятен. Или дать ссылку на словарь Ожегова ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:21

Киев опт

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:28

  Amat написав:
  laviva написав:
Вы бы лучше о своём столетии подумали…
Вы я вижу себе право судить других присвоили. Наверное опыт жизненный большой, много повидали, много потеряли, много учились и уверен, много поработали… наверное даже повоевать успели…
Конечно, с таким жизненным опытом, широким кругозором и глубочайшими знаниями, особенно в области моральных ценностей и курсовых колебаний… Вы достойнейший из всех здесь присутствующих величать себя «учителем жизни» и что уж там мелочиться «судьей поступков людишек неразумных». Куда там Иисусу до вас…
Внимаю каждое ваше слово, каждый вздох и даже пук из вашей жо.пы, о величайший и мудрейший из всех судей на земле…!
Уверен, ещё всего лишь пару тапов на вашей клавиатуре и пару магических букв на моем мониторе и паства ваших фанатов и последователей удвоится, а то и удесятерится!!!
Не скромничайте от ума своего великого, скромность вам не к лицу.
Дерзайте! Давайте ещё вашей мудрости! Судите всех!!! Мы все здесь овцы заблудшие! А вы наш пастырь, поводырь в бесконечности тьмы невежества!
Мы внимаем Вас!

З.Ы. Надеюсь смысл слов вам понятен. Или дать ссылку на словарь Ожегова ?

Схоже у вас чим більше букв в повідомленні - тим менше сенсу, і навпаки. А сенс вашиго короткого повідомлення зрозумілий. І це не мораль. Це навпаки здоровий прагматизм. Через таку як у вас філософію (хапануть собі, а світ хай хоч згорить) і руйнується наше суспільсво і населення країни все меншим стає.
laviva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:30

Харьков менки - 27.95 - 28.10.
МБ допрыгнул до 28.03 и пока остановился.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:34

  laviva написав:Схоже у вас чим більше букв в повідомленні - тим менше сенсу, і навпаки. А сенс вашиго короткого повідомлення зрозумілий. І це не мораль. Це навпаки здоровий прагматизм. Через таку як у вас філософію (хапануть собі, а світ хай хоч згорить) і руйнується наше суспільсво і населення країни все меншим стає.


Морально вы правы. Но вы не то место выбрали, чтобы читать такие морали. Здесь основная масса поведена на личной прибыли. Как и большинство нашего нарида. Альтруистов в нем не так много. Это и в анекдотах отражено. А так же можно и вам вопрос задать - почему вы сейчас читаете финансовый форум, а не отрабатываете навыки на передовой?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:41

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Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лют, 2022 10:41, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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