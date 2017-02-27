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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9171917291739174>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:41

За крок до перевороту думок!©

Часом вчора Зебра не кричав "СкупайтЄсь гОлупци!" ?
І, взагалі, ніхто не бажав з тутешніх Гуру дати "зелений свисток", чим би заслужили собі тут авторитет?
Нема таких?))

Бо, особисто в мене - то чуйках була! Але щось не дуже хотів афішувати/кричати цього разу ;)
Тож, з вчорашніх моїх дописів 👉 бачите, що я хотів купляти сьогодні, але купив вчора👁️👁️ І тут - не важливо, яка сума, а важливий сам вчинок! :idea:
  Успіх написав:
  Успіх написав:
  Успіх написав:85/94 - такі цифри на моменті в банку з назвою славетного міста)

А от тепер 80/89 - ще сповзли...
Це - перемога!
Це - УСПІХ!©®™👍

Тепер дилема - купити завтра 100, чи 1000$🦧
Чи знову купити славетних/чарівних 300$ і обвалити ринок, як минулого разу? :mrgreen:

Коротше, купив щойно 100$ пА27,9 - а завтра, якщо буде по такій же ціні, чи дешевше - візьму 300$. А з купівлею 1К 💰👀 ще трохи почекаю :wink:


А на моменті, банк 🏦 з назвою міста Лева світить 95/03
ДумайТЕ!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:52

  kluychkooleg написав:
  laviva написав:Схоже у вас чим більше букв в повідомленні - тим менше сенсу, і навпаки. А сенс вашиго короткого повідомлення зрозумілий. І це не мораль. Це навпаки здоровий прагматизм. Через таку як у вас філософію (хапануть собі, а світ хай хоч згорить) і руйнується наше суспільсво і населення країни все меншим стає.


Морально вы правы. Но вы не то место выбрали, чтобы читать такие морали. Здесь основная масса поведена на личной прибыли. Как и большинство нашего нарида. Альтруистов в нем не так много. Это и в анекдотах отражено. А так же можно и вам вопрос задать - почему вы сейчас читаете финансовый форум, а не отрабатываете навыки на передовой?


предлагаю "кровную месть" перевести в личку, иначе начнут подтягиваться сторонники каждого...потом придет Модератор и всех забанит на 72 часа

стосовно курсу: пока ясно одно, что продавать дешевле 28,0 банкам/ПОВам не смысла если спрос есть

пока боковик, а с понедельника посмотрим
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:55

менки Харькова 28.00 - 28.15. Пошел разогрев на нале.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:58

  Успіх написав:Тож, з вчорашніх моїх дописів 👉 бачите, що я хотів купляти сьогодні, але купив вчора👁️👁️ І тут - не важливо, яка сума, а важливий сам вчинок!


В точку! Что 100 долларами рисковать, а потом нахваливать свою чуйку, что рисковать 20 000 долларов - монописуально (С, Собчак)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа.
Что там творится на МБ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:03

видалено
Востаннє редагувалось laviva в П'ят 11 лют, 2022 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:04

  Investor_K написав:Господа.
Что там творится на МБ?


боковик на 28.03
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:05

  Investor_K написав:Господа.
Что там творится на МБ?


https://minfin.com.ua/2022/02/11/80855278/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:09

  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:Тож, з вчорашніх моїх дописів 👉 бачите, що я хотів купляти сьогодні, але купив вчора👁️👁️ І тут - не важливо, яка сума, а важливий сам вчинок!


В точку! Что 100 долларами рисковать, а потом нахваливать свою чуйку, что рисковать 20 000 долларов - монописуально (С, Собчак)

Не мешайте человеку самому с собой общаться.

Херсон только что вверх с .00 на .08 продажу.

  laviva написав:Тому людину яка бажає зла своїй країні і народу нормально назвати ГНИДОЮ!

Возможно не "бажає зла" , а " использует ситуацию которая есть, чтобы заработать".
Hotab
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