Часом вчора Зебра не кричав "СкупайтЄсь гОлупци!" ? І, взагалі, ніхто не бажав з тутешніх Гуру дати "зелений свисток", чим би заслужили собі тут авторитет? Нема таких?))
Бо, особисто в мене - то чуйках була! Але щось не дуже хотів афішувати/кричати цього разу Тож, з вчорашніх моїх дописів 👉 бачите, що я хотів купляти сьогодні, але купив вчора👁️👁️ І тут - не важливо, яка сума, а важливий сам вчинок!
Успіх написав:
Успіх написав:
Успіх написав:85/94 - такі цифри на моменті в банку з назвою славетного міста)
laviva написав:Схоже у вас чим більше букв в повідомленні - тим менше сенсу, і навпаки. А сенс вашиго короткого повідомлення зрозумілий. І це не мораль. Це навпаки здоровий прагматизм. Через таку як у вас філософію (хапануть собі, а світ хай хоч згорить) і руйнується наше суспільсво і населення країни все меншим стає.
Морально вы правы. Но вы не то место выбрали, чтобы читать такие морали. Здесь основная масса поведена на личной прибыли. Как и большинство нашего нарида. Альтруистов в нем не так много. Это и в анекдотах отражено. А так же можно и вам вопрос задать - почему вы сейчас читаете финансовый форум, а не отрабатываете навыки на передовой?
предлагаю "кровную месть" перевести в личку, иначе начнут подтягиваться сторонники каждого...потом придет Модератор и всех забанит на 72 часа
стосовно курсу: пока ясно одно, что продавать дешевле 28,0 банкам/ПОВам не смысла если спрос есть