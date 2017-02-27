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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:11
kluychkooleg написав:
рисковать 20 000 долларов
Я немаю таких грошей
- майже все в бетоні
Але, дякую - так як це зайвий раз доводить, що справді не потрібно розголошувати свою чуйку, а самому нею користуватись👍
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:20
Investor_K написав:
Господа.
Что там творится на МБ?
НБУ стримує ріст на 28,05
Можливо, я вчора був правий, коли написав, що сьогодні вже може бути пізно виходити у валюту на локальній хвилі viewtopic.php?p=5394034#p5394034
Востаннє редагувалось orest
в П'ят 11 лют, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:21
kluychkooleg написав: Успіх написав:
Тож, з вчорашніх моїх дописів 👉 бачите, що я хотів купляти сьогодні, але купив вчора👁️👁️ І тут - не важливо, яка сума, а важливий сам вчинок!
В точку! Что 100 долларами рисковать, а потом нахваливать свою чуйку, что рисковать 20 000 долларов - монописуально (С, Собчак)
однопенисно, простите ))
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