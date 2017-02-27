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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9171917291739174

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:11

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  kluychkooleg написав:рисковать 20 000 долларов

Я немаю таких грошей :mrgreen: - майже все в бетоні :D
Але, дякую - так як це зайвий раз доводить, що справді не потрібно розголошувати свою чуйку, а самому нею користуватись👍
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:20

  Investor_K написав:Господа.
Что там творится на МБ?

НБУ стримує ріст на 28,05
Можливо, я вчора був правий, коли написав, що сьогодні вже може бути пізно виходити у валюту на локальній хвилі viewtopic.php?p=5394034#p5394034
Востаннє редагувалось orest в П'ят 11 лют, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:21

  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:Тож, з вчорашніх моїх дописів 👉 бачите, що я хотів купляти сьогодні, але купив вчора👁️👁️ І тут - не важливо, яка сума, а важливий сам вчинок!


В точку! Что 100 долларами рисковать, а потом нахваливать свою чуйку, что рисковать 20 000 долларов - монописуально (С, Собчак)

однопенисно, простите ))
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