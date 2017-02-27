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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:20
НБУ стримує ріст на 28,05
Можливо, я вчора був правий, коли написав, що сьогодні вже може бути пізно виходити у валюту на локальній хвилі viewtopic.php?p=5394034#p5394034
Востаннє редагувалось orest в П'ят 11 лют, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
таможня лютует со своими "пост-аудитами".
надо больше золота в казну
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:29
в онлайне еще есть продажи по 27.97, если кому вдруг очень надо
PS. Уже нет. Ну и слава Богу, лишний соблазн.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 11 лют, 2022 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:49
"Ястребы" ФРС выступают за первое повышение на 0,5 п.п. и ставку 1% уже к 1.07.2022.
Но я все же думаю, что в марте не решатся зайти сразу с козырей, ограничившись повышением на 0,25 п.п. А вот уже второе повышение, апрельское, может быть демонстративно грубым, если ФРС не увидит снижение склонности к риску на рынке, особенно, в части спекуляций с углеводородами, непосредственно бьющими по инфляции
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:30
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:32
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.02.2022.................28,0354
Гривна потеряла 16 копеек.
МКГ*............7.0094............6.9869...........-0.32%
Реагируя на рост доллара в мире и вечернее хулиганство Рыжика, открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. С места в карьер, не попив даже чаю, уверенно пошли вверх. После 9 копеек роста около 11 его ненадолго остановил НБУ. После этого плавно на копейку откатились и взяли небольшую паузу. Незадолго до 11-30 рост возобновился, но стал менее резким. К 12 прибавили 3.5 копейки.
В мире доллар вчера вечером за короткое время сильно качнулся в разные стороны, после чего вырос до максимального после 3 февраля значения, чуть откатился и сейчас пытается закрепиться на новом уровне.
Справочный курс встретили котировками 28.0550 - 28.0750, что на 11.5 копеек выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах, как и следовало ожидать в начале нового периода учета норматива резервирования, существенно увеличились за счет уменьшения объема суточных сертификатов. Помогали в деле увеличения ликвидности расходы казначейства. Сопротивлялась обналичка, но ничего противопоставить не смогла.
Новый норматив резервирования уже начал действовать, но его значение еще не опубликовано.
В среду объем МБ уменьшился с 642.9 до 505.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, напротив, выросли. Спрос вырос значительно сильнее предложения и изрядно его превысил за счет огромного объема форвардных покупок. По оперативным сделкам наблюдалось относительное равновесие.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вийшла дуже статистика за січень від флагмана машинобудування
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