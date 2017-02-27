Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:32

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

11.02.2022.................28,0354

Гривна потеряла 16 копеек.



МКГ*............7.0094............6.9869...........-0.32%



Реагируя на рост доллара в мире и вечернее хулиганство Рыжика, открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. С места в карьер, не попив даже чаю, уверенно пошли вверх. После 9 копеек роста около 11 его ненадолго остановил НБУ. После этого плавно на копейку откатились и взяли небольшую паузу. Незадолго до 11-30 рост возобновился, но стал менее резким. К 12 прибавили 3.5 копейки.

В мире доллар вчера вечером за короткое время сильно качнулся в разные стороны, после чего вырос до максимального после 3 февраля значения, чуть откатился и сейчас пытается закрепиться на новом уровне.

Справочный курс встретили котировками 28.0550 - 28.0750, что на 11.5 копеек выше открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах, как и следовало ожидать в начале нового периода учета норматива резервирования, существенно увеличились за счет уменьшения объема суточных сертификатов. Помогали в деле увеличения ликвидности расходы казначейства. Сопротивлялась обналичка, но ничего противопоставить не смогла.

Новый норматив резервирования уже начал действовать, но его значение еще не опубликовано.



В среду объем МБ уменьшился с 642.9 до 505.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, напротив, выросли. Спрос вырос значительно сильнее предложения и изрядно его превысил за счет огромного объема форвардных покупок. По оперативным сделкам наблюдалось относительное равновесие.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.