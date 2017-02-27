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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9170917191729173

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:09

Херсон только что вверх с .00 на .08 продажу.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:20

  Investor_K написав:Господа.
Что там творится на МБ?

НБУ стримує ріст на 28,05
Можливо, я вчора був правий, коли написав, що сьогодні вже може бути пізно виходити у валюту на локальній хвилі viewtopic.php?p=5394034#p5394034
Востаннє редагувалось orest в П'ят 11 лют, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

таможня лютует со своими "пост-аудитами".
надо больше золота в казну
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:29

в онлайне еще есть продажи по 27.97, если кому вдруг очень надо

PS. Уже нет. Ну и слава Богу, лишний соблазн.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 11 лют, 2022 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:49

  vitaliian написав:Зображення


"Ястребы" ФРС выступают за первое повышение на 0,5 п.п. и ставку 1% уже к 1.07.2022.

Но я все же думаю, что в марте не решатся зайти сразу с козырей, ограничившись повышением на 0,25 п.п. А вот уже второе повышение, апрельское, может быть демонстративно грубым, если ФРС не увидит снижение склонности к риску на рынке, особенно, в части спекуляций с углеводородами, непосредственно бьющими по инфляции

Bloomberg
Markets
Economics
Fed’s Bullard Backs Supersized Hike, Seeks Full Point by July 1
‘Inflationary shock’ needs big response, he says in interview
BySteve Matthews
10 февраля 2022 г., 19:45 GMT+2Updated on10 февраля 2022 г., 22:26 GMT+2
Federal Reserve Bank of St. Louis President James Bullard said he supports raising interest rates by a full percentage point by the start of July -- including the first half-point hike since 2000 -- in response to the hottest inflation in four decades
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:20

Харьков 28.05 (.00) - 28.20 (.15, .25)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:30

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:32

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.02.2022.................28,0354
Гривна потеряла 16 копеек.

МКГ*............7.0094............6.9869...........-0.32%

Реагируя на рост доллара в мире и вечернее хулиганство Рыжика, открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. С места в карьер, не попив даже чаю, уверенно пошли вверх. После 9 копеек роста около 11 его ненадолго остановил НБУ. После этого плавно на копейку откатились и взяли небольшую паузу. Незадолго до 11-30 рост возобновился, но стал менее резким. К 12 прибавили 3.5 копейки.
В мире доллар вчера вечером за короткое время сильно качнулся в разные стороны, после чего вырос до максимального после 3 февраля значения, чуть откатился и сейчас пытается закрепиться на новом уровне.
Справочный курс встретили котировками 28.0550 - 28.0750, что на 11.5 копеек выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах, как и следовало ожидать в начале нового периода учета норматива резервирования, существенно увеличились за счет уменьшения объема суточных сертификатов. Помогали в деле увеличения ликвидности расходы казначейства. Сопротивлялась обналичка, но ничего противопоставить не смогла.
Новый норматив резервирования уже начал действовать, но его значение еще не опубликовано.

В среду объем МБ уменьшился с 642.9 до 505.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, напротив, выросли. Спрос вырос значительно сильнее предложения и изрядно его превысил за счет огромного объема форвардных покупок. По оперативным сделкам наблюдалось относительное равновесие.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вийшла дуже статистика за січень від флагмана машинобудування
viewtopic.php?p=5394818#p5394818
Denik
 
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