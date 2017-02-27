ты о чём - прогнозист мало ли шо кому мерещится, лишь бы пукнуть...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:07
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:21
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:30
Дійсно цікава ситуація.
Курс не злітає, а помірно повзе вгору, не зважаючи на факт того, що "асвабаждєніє і можемо повторити Берлін 45-го" вже так би мовити на стадії " може початися в будь який момент", і ми почули від дяді Сема наказ американцям негайто покинути Україну.
Деніс прав, фундамент у гривні дуже сильний, панікьори вже злили гривню і по вуха в валюті.
Але у повітрі гуляють тривожні очікування.
Сподіваюсь все буде добре.
Я гадаю, що справжні чоловіки і патріоти вже мають план на усі варіанти розвитку подій, залишилось тільки зачекати , яка саме опція на нас чекає((
На готівці відчувається легка паніка. Гадаю курс поки і далі буде повзти наверх...
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 11 лют, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:32
Striker
як вам ідея додати статистику-аналіз (у вас чудово виходить!) по ОЗДП?
враховуючи прискіпливий інтерес до даного інструменту включно із простими людьми в неньці.. + нещодавно усі випуски євро-бондів були додані на УБ
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:42
clash
это информативно, раньше 28.5-29 продавать не собираюсь и то если приспичит...
Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:17
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас ...(с)
Ви продавати збираєтесь, а я ще не відкупив те що здав. Дамаю не один такий.
Не бачу причин чому ми маємо покинути боковий тренд саме зараз. Тому переношу момент відкупу на наступний тиждень. Побачимо. що із того вийде. Але Bidи у нас від ранку підтягнулись. 27,90-95. Цікаво які оберти?
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