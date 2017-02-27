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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9172917391749175>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 284
Гривня
13%
36
Долар
60%
171
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:07

  clash написав:чёт кажется, что зря тут губу раскатали, и в этот раз не подрастём до 28,90 ...
но это неточно
:lol: :lol: :lol:

ты о чём - прогнозист :? мало ли шо кому мерещится, лишь бы пукнуть...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  clash написав:чёт кажется, что зря тут губу раскатали, и в этот раз не подрастём до 28,90 ...
но это неточно

Залишки лякливих відкупилися на третьому дні - отримають у подарунок четверте, пілся 20-ого лютого
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:21

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:30

  Denik написав:
  clash написав:чёт кажется, что зря тут губу раскатали, и в этот раз не подрастём до 28,90 ...
но это неточно

Залишки лякливих відкупилися на третьому дні - отримають у подарунок четверте, пілся 20-ого лютого

Дійсно цікава ситуація.
Курс не злітає, а помірно повзе вгору, не зважаючи на факт того, що "асвабаждєніє і можемо повторити Берлін 45-го" вже так би мовити на стадії " може початися в будь який момент", і ми почули від дяді Сема наказ американцям негайто покинути Україну.
Деніс прав, фундамент у гривні дуже сильний, панікьори вже злили гривню і по вуха в валюті.
Але у повітрі гуляють тривожні очікування.
Сподіваюсь все буде добре.
Я гадаю, що справжні чоловіки і патріоти вже мають план на усі варіанти розвитку подій, залишилось тільки зачекати , яка саме опція на нас чекає((

На готівці відчувається легка паніка. Гадаю курс поки і далі буде повзти наверх...
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 11 лют, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:32

Striker
як вам ідея додати статистику-аналіз (у вас чудово виходить!) по ОЗДП?
враховуючи прискіпливий інтерес до даного інструменту включно із простими людьми в неньці.. + нещодавно усі випуски євро-бондів були додані на УБ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:42

clash
это информативно, раньше 28.5-29 продавать не собираюсь и то если приспичит...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:17

  чик написав:clash
это информативно, раньше 28.5-29 продавать не собираюсь и то если приспичит...

Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас ...(с)
Ви продавати збираєтесь, а я ще не відкупив те що здав. Дамаю не один такий.
  orest написав:НБУ стримує ріст на 28,05
Можливо, я вчора був правий, коли написав, що сьогодні вже може бути пізно виходити у валюту на локальній хвилі viewtopic.php?p=5394034#p5394034

Не бачу причин чому ми маємо покинути боковий тренд саме зараз. Тому переношу момент відкупу на наступний тиждень. Побачимо. що із того вийде. Але Bidи у нас від ранку підтягнулись. 27,90-95. Цікаво які оберти?
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:18

Федеральна резервна система США 14 лютого проведе позапланове закрите засідання Ради керуючих у прискореному порядку.

https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... closed.htm
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:19

  Realist написав: Побачимо. що із того вийде. Але Bidи у нас від ранку підтягнулись. 27,90-95. Цікаво які оберти?

Кажуть, що оберти ніякі.
Все в межах роздрібних операцій, гадаю розсосалася новорічна гривня, а нових надходжень немає.
Готівка трохи дороще міжбанка, але на якійсь крохи.
Всі виснажені інфляцією і тим фактом, що всіх душить дуже чисельна захворюваність Орві.
Бізнес паралізований, немає за що робити кардинальні кроки, ну а валюту масово теж зараз немає потреби скидати, до посівної є ще час...
Міжбанк навіть заспокоївся, я вражений***
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:20

  somilitark написав:
  Denik написав:
  clash написав:чёт кажется, что зря тут губу раскатали, и в этот раз не подрастём до 28,90 ...
но это неточно

Залишки лякливих відкупилися на третьому дні - отримають у подарунок четверте, пілся 20-ого лютого

Дійсно цікава ситуація.
Курс не злітає, а помірно повзе вгору, не зважаючи на факт того, що "асвабаждєніє і можемо повторити Берлін 45-го" вже так би мовити на стадії " може початися в будь який момент", і ми почули від дяді Сема наказ американцям негайто покинути Україну.
Деніс прав, фундамент у гривні дуже сильний, панікьори вже злили гривню і по вуха в валюті.
Але у повітрі гуляють тривожні очікування.
Сподіваюсь все буде добре.
Я гадаю, що справжні чоловіки і патріоти вже мають план на усі варіанти розвитку подій, залишилось тільки зачекати , яка саме опція на нас чекає((

На готівці відчувається легка паніка. Гадаю курс поки і далі буде повзти наверх...

панікьори злили гривню ще перший раз місяць тому
flyman
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