clash написав:чёт кажется, что зря тут губу раскатали, и в этот раз не подрастём до 28,90 ... но это неточно
Залишки лякливих відкупилися на третьому дні - отримають у подарунок четверте, пілся 20-ого лютого
Дійсно цікава ситуація. Курс не злітає, а помірно повзе вгору, не зважаючи на факт того, що "асвабаждєніє і можемо повторити Берлін 45-го" вже так би мовити на стадії " може початися в будь який момент", і ми почули від дяді Сема наказ американцям негайто покинути Україну. Деніс прав, фундамент у гривні дуже сильний, панікьори вже злили гривню і по вуха в валюті. Але у повітрі гуляють тривожні очікування. Сподіваюсь все буде добре. Я гадаю, що справжні чоловіки і патріоти вже мають план на усі варіанти розвитку подій, залишилось тільки зачекати , яка саме опція на нас чекає((
На готівці відчувається легка паніка. Гадаю курс поки і далі буде повзти наверх...
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 11 лют, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Striker як вам ідея додати статистику-аналіз (у вас чудово виходить!) по ОЗДП? враховуючи прискіпливий інтерес до даного інструменту включно із простими людьми в неньці.. + нещодавно усі випуски євро-бондів були додані на УБ
чик написав:clash это информативно, раньше 28.5-29 продавать не собираюсь и то если приспичит...
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас ...(с) Ви продавати збираєтесь, а я ще не відкупив те що здав. Дамаю не один такий.
orest написав:НБУ стримує ріст на 28,05 Можливо, я вчора був правий, коли написав, що сьогодні вже може бути пізно виходити у валюту на локальній хвилі viewtopic.php?p=5394034#p5394034
Не бачу причин чому ми маємо покинути боковий тренд саме зараз. Тому переношу момент відкупу на наступний тиждень. Побачимо. що із того вийде. Але Bidи у нас від ранку підтягнулись. 27,90-95. Цікаво які оберти?
Realist написав: Побачимо. що із того вийде. Але Bidи у нас від ранку підтягнулись. 27,90-95. Цікаво які оберти?
Кажуть, що оберти ніякі. Все в межах роздрібних операцій, гадаю розсосалася новорічна гривня, а нових надходжень немає. Готівка трохи дороще міжбанка, але на якійсь крохи. Всі виснажені інфляцією і тим фактом, що всіх душить дуже чисельна захворюваність Орві. Бізнес паралізований, немає за що робити кардинальні кроки, ну а валюту масово теж зараз немає потреби скидати, до посівної є ще час... Міжбанк навіть заспокоївся, я вражений***
clash написав:чёт кажется, что зря тут губу раскатали, и в этот раз не подрастём до 28,90 ... но это неточно
Залишки лякливих відкупилися на третьому дні - отримають у подарунок четверте, пілся 20-ого лютого
Дійсно цікава ситуація. Курс не злітає, а помірно повзе вгору, не зважаючи на факт того, що "асвабаждєніє і можемо повторити Берлін 45-го" вже так би мовити на стадії " може початися в будь який момент", і ми почули від дяді Сема наказ американцям негайто покинути Україну. Деніс прав, фундамент у гривні дуже сильний, панікьори вже злили гривню і по вуха в валюті. Але у повітрі гуляють тривожні очікування. Сподіваюсь все буде добре. Я гадаю, що справжні чоловіки і патріоти вже мають план на усі варіанти розвитку подій, залишилось тільки зачекати , яка саме опція на нас чекає((
На готівці відчувається легка паніка. Гадаю курс поки і далі буде повзти наверх...