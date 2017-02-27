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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9172917391749175

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 284
Гривня
13%
36
Долар
60%
171
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:32

  Успіх написав:Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™

Гарних вихідних!

Наступного тижня спробуємо помацяти 27,60! :wink:

Помацяли?! Чи не вийшло?! Наступного тижня будемо мацяти 29, якщо сильно повезе гривне патріотам!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Не бачу причин чому ми маємо покинути боковий тренд саме зараз. Тому переношу момент відкупу на наступний тиждень. Побачимо. що із того вийде. Але Bidи у нас від ранку підтягнулись. 27,90-95. Цікаво які оберти?

Вихід із коридору буде вниз, і тоді, коли цього ніхто не очікує, може навіть 21 лютого.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:46

Министр финансов Турции Небати: Мы больше не будем вмешиваться в обменный курс
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:57

  greenozon написав:Федеральна резервна система США 14 лютого проведе позапланове закрите засідання Ради керуючих у прискореному порядку.

https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... closed.htm


Ой... Если будет intermeeting hike, то это жестко. Но возможно и совещательное собрание, на котором обсудят стратегию антикризисных коммуникаций, или типа того

PS: cегодня, к слову, тейперинг входит в завершающую фазу - последние 30 млрд долларов казначейских долгов ФРС выкупит до 11 марта, после чего баланс перестанет расти, а через какое-то время (с июля по текущим ожиданиям рынка) начнется его сокращение
zРадио
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