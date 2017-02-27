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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:32
Успіх написав:
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™
Гарних вихідних!
Наступного тижня спробуємо помацяти 27,60!
Помацяли?! Чи не вийшло?! Наступного тижня будемо мацяти 29, якщо сильно повезе гривне патріотам!
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:40
Realist написав:
Не бачу причин чому ми маємо покинути боковий тренд саме зараз. Тому переношу момент відкупу на наступний тиждень. Побачимо. що із того вийде. Але Bidи у нас від ранку підтягнулись. 27,90-95. Цікаво які оберти?
Вихід із коридору буде вниз, і тоді, коли цього ніхто не очікує, може навіть 21 лютого.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:46
Министр финансов Турции Небати: Мы больше не будем вмешиваться в обменный курс
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:57
Ой... Если будет intermeeting hike, то это жестко. Но возможно и совещательное собрание, на котором обсудят стратегию антикризисных коммуникаций, или типа того
PS: cегодня, к слову, тейперинг входит в завершающую фазу - последние 30 млрд долларов казначейских долгов ФРС выкупит до 11 марта, после чего баланс перестанет расти, а через какое-то время (с июля по текущим ожиданиям рынка) начнется его сокращение
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