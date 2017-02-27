Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:17

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................11.02.2022...........14.02.2022дата розрахунку...............10.02.2022............11.02.2022Євро..................................31,8785.................31,9777...+0.31%Долар США........................27,8756....................+0.57%После полудня курс не изменился.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0011.02.2022.................Гривна потеряла 16 копеек.МКГ*............7.0094............6.9869...........Реагируя на рост доллара в мире и вечернее хулиганство Рыжика, открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. С места в карьер, не попив даже чаю, уверенно пошли вверх. После 9 копеек роста около 11 его ненадолго остановил НБУ. После этого плавно на копейку откатились и взяли небольшую паузу. Незадолго до 11-30 рост возобновился, но стал менее резким. К 12 прибавили 3.5 копейки.В мире доллар вчера вечером за короткое время сильно качнулся в разные стороны, после чего вырос до максимального после 3 февраля значения, чуть откатился и сейчас пытается закрепиться на новом уровне.Справочный курс встретили котировками 28.0550 - 28.0750, что на 11.5 копеек выше открытия.В полдень на рынке во второй раз появился НБУ. Котировки отреагировали разворотом и к обеду опустились на 2 копейки. После обеда снижение ускорилось, менее часа потребовалось, чтобы опуститься на 4 копейки. Незадолго до 15 снова развернулись и прибавили полкопейки.Официальный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0200, что на 6 копеек выше открытия.После 15 выросли еще на полкопейки и взяли паузу. С 15-30, рост возобновился. За 50 минут выросли на 3.5 копейки, после чего окончательно успокоились.Закрылись котировками 28.0400 - 28.0600. За день выросли на 10 копеек относительно открытия и на 15 копеек относительно вчерашнего закрытия.В мире доллар плавно снижается после роста накануне.Дневной график:Ход торгов выглядит весьма странно. В первой половине дня наблюдался перекос, который НБУ выровнял, потом пошли вниз, а в самом конце пятничной сессии, когда обычно торговля уже заканчивается, кому-то срочно потребовалась валюта, что вздернуло котировки. Надо заметить, что сегодня Рыжик вел себя немного спокойнее. Подозревать какого-то крупного продавца в роли куклачева можно, но ход сессии это опровергает. Он должен был начинать продажи до появления НБУ или хотя бы максимально рапродаться чуть ниже его ставки. Сомневаюсь, что в такие игры играет кто-то, кто не в состоянии учесть очень предсказуемые действия регулятора. В тактике интервенций я изменений не увидел.Впрочем, не исключено, что вчерашний куклачев свою задачу выполнил сегодня еще до 11, а сегодня в конце сессии появился новый. Но тогда это уже рынок, а не эпичное противостояние.Этот день в истории:2021 - 27.8384 (+7) +202020 - 24.4236 (-9) +3612019 - 27.0577 (+15)2018 - 27.0585 (-7)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.