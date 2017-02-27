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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9172917391749175

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 284
Гривня
13%
36
Долар
60%
171
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:32

  Успіх написав:Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™

Гарних вихідних!

Наступного тижня спробуємо помацяти 27,60! :wink:

Помацяли?! Чи не вийшло?! Наступного тижня будемо мацяти 29, якщо сильно повезе гривне патріотам!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Не бачу причин чому ми маємо покинути боковий тренд саме зараз. Тому переношу момент відкупу на наступний тиждень. Побачимо. що із того вийде. Але Bidи у нас від ранку підтягнулись. 27,90-95. Цікаво які оберти?

Вихід із коридору буде вниз, і тоді, коли цього ніхто не очікує, може навіть 21 лютого.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:46

Министр финансов Турции Небати: Мы больше не будем вмешиваться в обменный курс
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:57

  greenozon написав:Федеральна резервна система США 14 лютого проведе позапланове закрите засідання Ради керуючих у прискореному порядку.

https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... closed.htm


Ой... Если будет intermeeting hike, то это жестко. Но возможно и совещательное собрание, на котором обсудят стратегию антикризисных коммуникаций, или типа того

PS: cегодня, к слову, тейперинг входит в завершающую фазу - последние 30 млрд долларов казначейских долгов ФРС выкупит до 11 марта, после чего баланс перестанет расти, а через какое-то время (с июля по текущим ожиданиям рынка) начнется его сокращение
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:04

  zРадио написав:
  greenozon написав:Федеральна резервна система США 14 лютого проведе позапланове закрите засідання Ради керуючих у прискореному порядку.

https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... closed.htm


Ой... Если будет intermeeting hike, то это жестко. Но возможно и совещательное собрание, на котором обсудят стратегию антикризисных коммуникаций, или типа того

PS: cегодня, к слову, тейперинг входит в завершающую фазу - последние 30 млрд долларов казначейских долгов ФРС выкупит до 11 марта, после чего баланс перестанет расти, а через какое-то время (с июля по текущим ожиданиям рынка) начнется его сокращение
а какой временной лаг этого процесса для сырьевых рынков? Имхо летом 2022 гривне ничего не угрожает. Основные угрозы осенью (когда новый урожай конвертируется в валюту) и зимой (когда на вырученные от урожая деньги растет спрос на импорт и э/носители).
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:39

  Denik написав:
  Realist написав:Не бачу причин чому ми маємо покинути боковий тренд саме зараз. Тому переношу момент відкупу на наступний тиждень. Побачимо. що із того вийде. Але Bidи у нас від ранку підтягнулись. 27,90-95. Цікаво які оберти?

Вихід із коридору буде вниз, і тоді, коли цього ніхто не очікує, може навіть 21 лютого.

Ймовірність ваших тверджень 50/50% Адже, погодьтесь, 29 грн/дол кілька тижнів тому теж ніхто не очікував. В т.ч. і Ви. Так що не кажіть гоп поки не перескочите (с).

Дивлюсь я на графік. І такі "дурні" думки приходять в голову. А що як наш НБУ тимчасово грає в гру "стоп девальвація". На новий рівень ми вже вийшли. Бюджет наповнюється. Але не забуваймо про інфляцію. Ну і Нафтогазу можна підсобити якщо що.
Але от ті Куклачови які другий день (та ще й перед вихідними) на пустому ринку підкидують Рижика мають завсім іншу думку.
Тому поки ці дві конкуруючі організації між собою бодаються то ринок може перебувати в боковику. А там або падищах схудне або худий здохне (с).
Спостерігаємо.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:а какой временной лаг этого процесса для сырьевых рынков? Имхо летом 2022 гривне ничего не угрожает. Основные угрозы осенью (когда новый урожай конвертируется в валюту) и зимой (когда на вырученные от урожая деньги растет спрос на импорт и э/носители).

Лаг буде дуже великий. ОПЕК не допосточає на ринок 750 тис. барелей нафти на день.
https://www.gazeta.ru/business/news/202 ... 2411.shtml
Ще плюс щось недопосточає РФ. Нафта дуже сильно корелює з продовольством.
У залізної руди - власний буддизм.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Ймовірність ваших тверджень 50/50% Адже, погодьтесь, 29 грн/дол кілька тижнів тому теж ніхто не очікував. В т.ч. і Ви. Так що не кажіть гоп поки не перескочите (с).

29 я не очікував минулого року та на початку (перший тиждень) нинішнього.
Після цього я зрозумів, що пішов загон оленів на паніці, як у роздріб так і нерезидентів.
Зараз справа у тому, що ті, хто повистрибували біля 29 вже давно відкупилися назад за рахунок регулярної експортної виручки.
Тому на другий похід немає гривні - навіть на те, щоб купляти у нерезидентів ОВДП з дисконтом. Банки мають накопичення, але за 2-3 місяці ці накопичення доведеться сплачувати акціонерам як дивіденди. Та й податковий період ще не скінчився.
Звісно, коли буде вихід із коридору - ніхто не знає.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:17

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................11.02.2022...........14.02.2022
дата розрахунку...............10.02.2022............11.02.2022
Євро..................................31,8785.................31,9777...+0.31%
Долар США........................27,8756.................28,0346...+0.57%
После полудня курс не изменился.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.02.2022.................28,0354
Гривна потеряла 16 копеек.

МКГ*............7.0094............6.9869...........-0.32%

Реагируя на рост доллара в мире и вечернее хулиганство Рыжика, открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. С места в карьер, не попив даже чаю, уверенно пошли вверх. После 9 копеек роста около 11 его ненадолго остановил НБУ. После этого плавно на копейку откатились и взяли небольшую паузу. Незадолго до 11-30 рост возобновился, но стал менее резким. К 12 прибавили 3.5 копейки.
В мире доллар вчера вечером за короткое время сильно качнулся в разные стороны, после чего вырос до максимального после 3 февраля значения, чуть откатился и сейчас пытается закрепиться на новом уровне.
Справочный курс встретили котировками 28.0550 - 28.0750, что на 11.5 копеек выше открытия.

В полдень на рынке во второй раз появился НБУ. Котировки отреагировали разворотом и к обеду опустились на 2 копейки. После обеда снижение ускорилось, менее часа потребовалось, чтобы опуститься на 4 копейки. Незадолго до 15 снова развернулись и прибавили полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0200, что на 6 копеек выше открытия.

После 15 выросли еще на полкопейки и взяли паузу. С 15-30, рост возобновился. За 50 минут выросли на 3.5 копейки, после чего окончательно успокоились.
Закрылись котировками 28.0400 - 28.0600. За день выросли на 10 копеек относительно открытия и на 15 копеек относительно вчерашнего закрытия.

В мире доллар плавно снижается после роста накануне.

Дневной график:
Зображення
Ход торгов выглядит весьма странно. В первой половине дня наблюдался перекос, который НБУ выровнял, потом пошли вниз, а в самом конце пятничной сессии, когда обычно торговля уже заканчивается, кому-то срочно потребовалась валюта, что вздернуло котировки. Надо заметить, что сегодня Рыжик вел себя немного спокойнее. Подозревать какого-то крупного продавца в роли куклачева можно, но ход сессии это опровергает. Он должен был начинать продажи до появления НБУ или хотя бы максимально рапродаться чуть ниже его ставки. Сомневаюсь, что в такие игры играет кто-то, кто не в состоянии учесть очень предсказуемые действия регулятора. В тактике интервенций я изменений не увидел.
Впрочем, не исключено, что вчерашний куклачев свою задачу выполнил сегодня еще до 11, а сегодня в конце сессии появился новый. Но тогда это уже рынок, а не эпичное противостояние.

Этот день в истории:
2021 - 27.8384 (+7) +20
2020 - 24.4236 (-9) +361

2019 - 27.0577 (+15)
2018 - 27.0585 (-7)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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