Помацяли?! Чи не вийшло?! Наступного тижня будемо мацяти 29, якщо сильно повезе гривне патріотам!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:32
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вихід із коридору буде вниз, і тоді, коли цього ніхто не очікує, може навіть 21 лютого.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:46
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:57
Ой... Если будет intermeeting hike, то это жестко. Но возможно и совещательное собрание, на котором обсудят стратегию антикризисных коммуникаций, или типа того
PS: cегодня, к слову, тейперинг входит в завершающую фазу - последние 30 млрд долларов казначейских долгов ФРС выкупит до 11 марта, после чего баланс перестанет расти, а через какое-то время (с июля по текущим ожиданиям рынка) начнется его сокращение
Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:04
а какой временной лаг этого процесса для сырьевых рынков? Имхо летом 2022 гривне ничего не угрожает. Основные угрозы осенью (когда новый урожай конвертируется в валюту) и зимой (когда на вырученные от урожая деньги растет спрос на импорт и э/носители).
Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:39
Ймовірність ваших тверджень 50/50% Адже, погодьтесь, 29 грн/дол кілька тижнів тому теж ніхто не очікував. В т.ч. і Ви. Так що не кажіть гоп поки не перескочите (с).
Дивлюсь я на
Але от ті Куклачови які другий день (та ще й перед вихідними) на пустому ринку підкидують Рижика мають завсім іншу думку.
Тому поки ці дві конкуруючі організації між собою бодаються то ринок може перебувати в боковику. А там або падищах схудне або худий здохне (с).
Спостерігаємо.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лаг буде дуже великий. ОПЕК не допосточає на ринок 750 тис. барелей нафти на день.
Ще плюс щось недопосточає РФ. Нафта дуже сильно корелює з продовольством.
У залізної руди - власний буддизм.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
29 я не очікував минулого року та на початку (перший тиждень) нинішнього.
Після цього я зрозумів, що пішов загон оленів на паніці, як у роздріб так і нерезидентів.
Зараз справа у тому, що ті, хто повистрибували біля 29 вже давно відкупилися назад за рахунок регулярної експортної виручки.
Тому на другий похід немає гривні - навіть на те, щоб купляти у нерезидентів ОВДП з дисконтом. Банки мають накопичення, але за 2-3 місяці ці накопичення доведеться сплачувати акціонерам як дивіденди. Та й податковий період ще не скінчився.
Звісно, коли буде вихід із коридору - ніхто не знає.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:17
Итоги сессии
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................11.02.2022...........14.02.2022
дата розрахунку...............10.02.2022............11.02.2022
Євро..................................31,8785.................31,9777...+0.31%
Долар США........................27,8756.................28,0346...+0.57%
После полудня курс не изменился.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.02.2022.................28,0354
Гривна потеряла 16 копеек.
МКГ*............7.0094............6.9869...........-0.32%
Реагируя на рост доллара в мире и вечернее хулиганство Рыжика, открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. С места в карьер, не попив даже чаю, уверенно пошли вверх. После 9 копеек роста около 11 его ненадолго остановил НБУ. После этого плавно на копейку откатились и взяли небольшую паузу. Незадолго до 11-30 рост возобновился, но стал менее резким. К 12 прибавили 3.5 копейки.
В мире доллар вчера вечером за короткое время сильно качнулся в разные стороны, после чего вырос до максимального после 3 февраля значения, чуть откатился и сейчас пытается закрепиться на новом уровне.
Справочный курс встретили котировками 28.0550 - 28.0750, что на 11.5 копеек выше открытия.
В полдень на рынке во второй раз появился НБУ. Котировки отреагировали разворотом и к обеду опустились на 2 копейки. После обеда снижение ускорилось, менее часа потребовалось, чтобы опуститься на 4 копейки. Незадолго до 15 снова развернулись и прибавили полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0200, что на 6 копеек выше открытия.
После 15 выросли еще на полкопейки и взяли паузу. С 15-30, рост возобновился. За 50 минут выросли на 3.5 копейки, после чего окончательно успокоились.
Закрылись котировками 28.0400 - 28.0600. За день выросли на 10 копеек относительно открытия и на 15 копеек относительно вчерашнего закрытия.
В мире доллар плавно снижается после роста накануне.
Дневной график:
Ход торгов выглядит весьма странно. В первой половине дня наблюдался перекос, который НБУ выровнял, потом пошли вниз, а в самом конце пятничной сессии, когда обычно торговля уже заканчивается, кому-то срочно потребовалась валюта, что вздернуло котировки. Надо заметить, что сегодня Рыжик вел себя немного спокойнее. Подозревать какого-то крупного продавца в роли куклачева можно, но ход сессии это опровергает. Он должен был начинать продажи до появления НБУ или хотя бы максимально рапродаться чуть ниже его ставки. Сомневаюсь, что в такие игры играет кто-то, кто не в состоянии учесть очень предсказуемые действия регулятора. В тактике интервенций я изменений не увидел.
Впрочем, не исключено, что вчерашний куклачев свою задачу выполнил сегодня еще до 11, а сегодня в конце сессии появился новый. Но тогда это уже рынок, а не эпичное противостояние.
Этот день в истории:
2021 - 27.8384 (+7) +20
2020 - 24.4236 (-9) +361
2019 - 27.0577 (+15)
2018 - 27.0585 (-7)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:48
Результаты интервенций за неделю
За прошедшую неделю 07-11.02.2022 НБУ купил на МБ $253.2 млн. Из них:
- по единому курсу - 173.20;
- выбором лучшей цены - 80.
Все куплено в понедельник.
Продал $50 млн. Все по единому курсу.
Покупка осуществлена сегодня во время первой интервенции. Во второй раз ничего не было продано, хватило присутствия.
В середине недели НБУ в ход торгов не вмешивался.
Чистая продажа с начала года составила $954.3 млн.
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