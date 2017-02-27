Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:25

Пятница на валютном рынке могла пройти достаточно нервозно. Но в целом, благодаря Нацбанку ситуация быстро выровнялась. В самом начале сессии рынок реагировал на негативные новости в части событий вокруг Украины и заявлений отдельных политиков. Некоторые продавцы немедленно решили сыграть “на повышение” – по принципу, а вдруг получится.



К 11 часам котировки с утренних стартовых 27,94/27,96 гривен за доллар, что изначально было уже на 5 копеек выше вчерашнего закрытия — выросли до 28,03/28,05. Но регулятор вышел с продажей доллара по 28,05 гривен и продал $50 млн. Это уже закрыло самых пугливых из покупателей.



К 12 часам котировки поднялись до 28,05/28,07 гривен и после полудня Нацбанк провел вторую интервенцию по продаже доллара по 28,07 гривен. Это окончательно остановило всех желающих задирать вверх котировки и ажиотажа уже не наблюдалось вообще. Более того – котировки начали падать и к обеду доллар просел до 28,035/28,055 гривен, а к 15 часам и вовсе – до 27,995/28,015 гривен.



После начала работы межбанка на условиях поставки доллара ТОМ – продавцы расширили спред и доллар вырос до 28,02/28,04 гривен к 16 часам и до 28,04/28,06 к концу сессии.

Главные события 11 февраля на валютном рынке:



Доллар за день вырос на 10 копеек — с утренних 27,94/27,96 до 28,04/28,06 гривен, хотя были попытки раскачать курс значительно больше.



Нацбанк выходил сегодня на рынок дважды и продал вначале $50 млн по 28,05 гривен. А затем выходил с продажей по 28,07 гривен, чем окончательно остановил рост котировок.



Справочный курс доллара на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,0354 гривны, а официальный курс на 14 февраля 2022 года установлен на уровне 28,0346 гривен за доллар.