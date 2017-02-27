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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев 28.09/28.15
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:25
Межбанк: курс доллара вырос за пятницу
Пятница на валютном рынке могла пройти достаточно нервозно. Но в целом, благодаря Нацбанку ситуация быстро выровнялась. В самом начале сессии рынок реагировал на негативные новости в части событий вокруг Украины и заявлений отдельных политиков. Некоторые продавцы немедленно решили сыграть “на повышение” – по принципу, а вдруг получится.
К 11 часам котировки с утренних стартовых 27,94/27,96 гривен за доллар, что изначально было уже на 5 копеек выше вчерашнего закрытия — выросли до 28,03/28,05. Но регулятор вышел с продажей доллара по 28,05 гривен и продал $50 млн. Это уже закрыло самых пугливых из покупателей.
К 12 часам котировки поднялись до 28,05/28,07 гривен и после полудня Нацбанк провел вторую интервенцию по продаже доллара по 28,07 гривен. Это окончательно остановило всех желающих задирать вверх котировки и ажиотажа уже не наблюдалось вообще. Более того – котировки начали падать и к обеду доллар просел до 28,035/28,055 гривен, а к 15 часам и вовсе – до 27,995/28,015 гривен.
После начала работы межбанка на условиях поставки доллара ТОМ – продавцы расширили спред и доллар вырос до 28,02/28,04 гривен к 16 часам и до 28,04/28,06 к концу сессии.
Главные события 11 февраля на валютном рынке:
Доллар за день вырос на 10 копеек — с утренних 27,94/27,96 до 28,04/28,06 гривен, хотя были попытки раскачать курс значительно больше.
Нацбанк выходил сегодня на рынок дважды и продал вначале $50 млн по 28,05 гривен. А затем выходил с продажей по 28,07 гривен, чем окончательно остановил рост котировок.
Справочный курс доллара на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,0354 гривны, а официальный курс на 14 февраля 2022 года установлен на уровне 28,0346 гривен за доллар.
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1396/1,1398.
finance.ua/Новости/Валюта
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:47
краткое резюме дня - "зае....!"
Вверх, вниз, снова вверх.
Вечером вверх снова в синхроне с деревянным, опять политика.
Обменки вроде припали 28.00 - 28.15 и вот опять 28.05 - 28.20.
Рыжик особенно "зае...".
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:50
kluychkooleg за 10 копеек столько эмоций как будто вы корову в карты проиграли.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:53
Гипертрофированное выражения чувств - это литературная гипербола, позволяющая доходчивее донести мысль до читателя и совсем не обязательно выражающая силу чувств пишущего. Я прокатился (+8 коп), но без особых эмоций, ибо "зае..." (безразличным спокойным тоном). Две перемены направления за день по моему мнению занадто.
Ну и самое неприятное - это то, что снова начинают активно раскручивать тему вторжения. За + 10 коп. вполне может последовать +1-2 грн.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
поддерживаю Рыжика на межбанке
Пусть порезвится немного, а то потом полгода пойдут сплошные отскоки дохлых кошек.
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