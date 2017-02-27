Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:47

Евро ослаб в пятницу и был настроен на недельное снижение комментариев главы ЕЦБ Кристин Лагард. Повышение основной процентной ставки Европейского центрального банка сейчас не снизит рекордно высокую инфляцию в еврозоне и только навредит экономике, сказала глава регулятора Кристин Лагард в интервью, опубликованном в пятницу.



Между тем индекс доллара демонстрировал склонность к тому, чтобы завершить неделю ростом после того, как инфляция в США подскочила до 40-летнего пика, а комментарии президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда спровоцировали увеличение ожиданий агрессивного повышения ставок ФРС. Буллард сказал в четверг, что перешел на " кардинально» более ястребиные позиции в свете самых высоких показателей инфляции в США почти за 40 лет и теперь хочет, чтобы в течение следующих трех заседаний центрального банка США процентные ставки были повышены на целый процентный пункт.



В течение нескольких минут мнение Булларда стало мнением рынка, и фьючерсные контракты теперь полностью закладывают повышение целевого диапазона ставки ФРС до 1%-1,25% к концу заседания ФРС в июне, а некоторые трейдеры ожидают еще более резкого повышения ставки.



Goldman Sachs теперь ожидает 7 повышений процентной ставки от ФРС в этом году на 25 базисных пунктов по сравнению с предыдущим прогнозом в пять. При этом денежный рынок по-прежнему подразумевает повышение ставки ЕЦБ на 10 б.п к июню и на 50 б.п. к концу года.



«Если Федеральная резервная система решительно нажмет на монетарные тормоза, мы, безусловно, отдадим предпочтение доллару по сравнению с низкодоходными активами, поддерживаемыми центральными банками, которые прочно заняли голубиную позицию», — сказал глава отдела глобальных исследований ING Крис Тернер.