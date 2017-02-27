|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:15
Zebra написав: kluychkooleg написав:
краткое резюме дня - "зае....!"
Вверх, вниз, снова вверх.
Вечером вверх снова в синхроне с деревянным, опять политика.
Обменки вроде припали 28.00 - 28.15 и вот опять 28.05 - 28.20.
Рыжик особенно "зае...".
Голупцам совету просто купить доллар или его прозводные, чтоб спать сладким сном.
Триггером на продажу всего или части будут:
1) курс 34
2) курс 55
3) окончание эры Путина
93% в валюте. И если бы Байден меньше языком ляпал, спал бы совсем спокойно (я о его призыве американцам покинуть Украину)
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в П'ят 11 лют, 2022 19:21, всього редагувалось 1 раз.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 2015
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:20
До наступного опалювального сезону Нафтогазу необхідно імпортувати значний обсяг газу – до 8 мільярдів кубометрів. Це коштуватиме НАКу, відповідно, близько 7 млрд доларів.
Про це розповів заступник голови Національного банку Юрій Гелетій
-
NatiK
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:24
kluychkooleg написав:
И если бы Байден меньше языком ляпал, спал бы совсем спокойно (я о его призыве американцам покинуть Украину)
Якщо б у владі не було зрадників, то цього трешу з нового року просто не було б.
-
Niro
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 07.11.21
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:31
Українські єврооблігації з 14 лютого стануть доступними клієнтам інтернет-трейдингу та недержавним пенсійним фондам (НПФ).
Про це йдеться в повідомленні "Української біржі" у Facebook.
"З 14 лютого 2022 року всі 14 єврооблігацій Міністерства фінансів України (облігації зовнішньої державної позики) будуть переведені з біржового списку до біржового реєстру і стануть доступними клієнтам інтернет-трейдингу та НПФ", – сказано в повідомленні.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10801
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2686 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:34
kluychkooleg написав:
Ну и самое неприятное - это то, что снова начинают активно раскручивать тему вторжения. За + 10 коп. вполне может последовать +1-2 грн.
потом снова накормят паникеров По 29 и курс опять откатится на 1-2грн. Что в первый раз что-ли? Пора бы и привыкнуть, что вы не в Швейцарии с её мавзолейной стабильностью живёте. На моменте курс 29 не равновесный, то есть мало кого устраивает. Иначе бы предыдущего отката не было. Курс откатили даже без существенного увеличения учётной ставки. Ресурс "по откатыванию" ещё пока есть.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 11 лют, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10801
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2686 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:37
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Ну и самое неприятное - это то, что снова начинают активно раскручивать тему вторжения. За + 10 коп. вполне может последовать +1-2 грн.
потом снова накормят паникеров По 29 и курс опять откатится на 1-2грн. Что в первый раз что-ли? Пора бы и привыкнуть, что вы не в Швейцарии с её мавзолейной стабильностью живёте.
Мавзолейная стабильность в Болгарии, лев наглухо приколочен к Евро уже много лет.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 2015
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:41
kluychkooleg написав:
Мавзолейная стабильность в Болгарии, лев наглухо приколочен к Евро уже много лет.
Лев Троцкий? Да приколочен. Помню такое.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10801
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2686 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:47
Евро ослаб в пятницу и был настроен на недельное снижение комментариев главы ЕЦБ Кристин Лагард. Повышение основной процентной ставки Европейского центрального банка сейчас не снизит рекордно высокую инфляцию в еврозоне и только навредит экономике, сказала глава регулятора Кристин Лагард в интервью, опубликованном в пятницу.
Между тем индекс доллара демонстрировал склонность к тому, чтобы завершить неделю ростом после того, как инфляция в США подскочила до 40-летнего пика, а комментарии президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда спровоцировали увеличение ожиданий агрессивного повышения ставок ФРС. Буллард сказал в четверг, что перешел на " кардинально» более ястребиные позиции в свете самых высоких показателей инфляции в США почти за 40 лет и теперь хочет, чтобы в течение следующих трех заседаний центрального банка США процентные ставки были повышены на целый процентный пункт.
В течение нескольких минут мнение Булларда стало мнением рынка, и фьючерсные контракты теперь полностью закладывают повышение целевого диапазона ставки ФРС до 1%-1,25% к концу заседания ФРС в июне, а некоторые трейдеры ожидают еще более резкого повышения ставки.
Goldman Sachs теперь ожидает 7 повышений процентной ставки от ФРС в этом году на 25 базисных пунктов по сравнению с предыдущим прогнозом в пять. При этом денежный рынок по-прежнему подразумевает повышение ставки ЕЦБ на 10 б.п к июню и на 50 б.п. к концу года.
«Если Федеральная резервная система решительно нажмет на монетарные тормоза, мы, безусловно, отдадим предпочтение доллару по сравнению с низкодоходными активами, поддерживаемыми центральными банками, которые прочно заняли голубиную позицию», — сказал глава отдела глобальных исследований ING Крис Тернер.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7186
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2960 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:47
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Мавзолейная стабильность в Болгарии, лев наглухо приколочен к Евро уже много лет.
Лев Троцкий? Да приколочен. Помню такое.
Шутка не удалась. А болгары как решили еще в 2005-м году, что их Лев стоит 0.51 Евро, так он до сих пор столько и стоит, без изменений. Поэтому я и не совсем понимаю, зачем в Болгарии такая тьма обменок, не меньше, чем у нас.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 2015
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:51
kluychkooleg написав: vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Ну и самое неприятное - это то, что снова начинают активно раскручивать тему вторжения. За + 10 коп. вполне может последовать +1-2 грн.
потом снова накормят паникеров По 29 и курс опять откатится на 1-2грн. Что в первый раз что-ли? Пора бы и привыкнуть, что вы не в Швейцарии с её мавзолейной стабильностью живёте.
Мавзолейная стабильность в Болгарии, лев наглухо приколочен к Евро уже много лет.
Болгария плотно в политических и военных союзах, по уши на финансовой поддержке из Брюсселя. Вообще не аналогия.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10950
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1629 раз.
- Подякували: 2361 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29984
|20110525
|
П'ят 11 лют, 2022 19:09
osafly
|
|7960
|19394690
|
П'ят 11 лют, 2022 16:10
ЛОБ
|
|1412
|6170568
|
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler
|