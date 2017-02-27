Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:52

Realist написав: чик написав: clash

это это информативно , раньше 28.5-29 продавать не собираюсь и то если приспичит...

Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас ...(с)

Ви продавати збираєтесь, а я ще не відкупив те що здав. Дамаю не один такий.

orest написав: НБУ стримує ріст на 28,05

Можливо, я вчора був правий, коли написав, що сьогодні вже може бути пізно виходити у валюту на локальній хвилі НБУ стримує ріст на 28,05Можливо, я вчора був правий, коли написав, що сьогодні вже може бути пізно виходити у валюту на локальній хвилі viewtopic.php?p=5394034#p5394034

Не бачу причин чому ми маємо покинути боковий тренд саме зараз. Тому переношу момент відкупу на наступний тиждень. Побачимо. що із того вийде. Але Bidи у нас від ранку підтягнулись. 27,90-95. Цікаво які оберти? Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас ...(с)Ви продавати збираєтесь, а я ще не відкупив те що здав. Дамаю не один такий.Не бачу причин чому ми маємо. Тому переношу момент відкупу на наступний тиждень. Побачимо. що із того вийде. Але Bidи у нас від ранку підтягнулись. 27,90-95. Цікаво які оберти?

Саме на тому, на чому сьогодні слабшає рубель російський, не зважаючи на нафту по 92+ і на сьогоднішнє підняття їхнім центробанком облікової...Світові інвестори вірять словам американських а не кремлівських політиків. А ваги цим словам додають С400 в Білорусії, російські підводні човни та десантні кораблі (включаючи додаткові, які йдуть з балтики і вже на підході) в Чорному морі, перекриття акваторії Чорного моря для ВСІХ СУДЕН інших країн та блокада наших портів.Безперечно, масла у вогонь сьогодні підлила і ФРС (а вчора вона стала першим поштовхом, який у вечері закинув курс за 28).В гілці Улана і Фейселеса я спрогнозував на 14 лютого курс готівкового долара на рівні 27,83. Сьогодні вже абсолютно зрозуміло, що цього не станеться, хоч все до того йшло. На наступний тиждень я прогнозував мінімум місяця в 27,6-27,8 а потім ріст за 28 саме на геополітиці, діях ФРС і рості імпорту. Непередбачувано ФРС і геополітика зіграли раніше.Не відкидаю варіанту, що наступного тижня щось ще може змінитися і все трохи виправиться. Але імовірність цього не висока, з огляду на сьогоднішній стан справ. Але, наврядче курс на купівлю долара на готівці найближчим часом буде кращий ніж вчора зранку.Це в черговий раз доводить, що боротьба провідних центробанків з інфляцією (а може робота по підвищенню привабливості держборгу США в ситуації значної геополітичної невизначеності та необхідності покращити фінансовий стан США і погіршити для його ворогів) та чиста геополітика є дуже динамічні і непередбачувані, що робить прогнозування курсу грн/ВКВ на тривалий період часу складними і ... марними.