Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:19

zРадио написав: greenozon написав: Федеральна резервна система США 14 лютого проведе позапланове закрите засідання Ради керуючих у прискореному порядку.



https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... closed.htm Федеральна резервна система США 14 лютого проведе позапланове закрите засідання Ради керуючих



Ой... Если будет intermeeting hike, то это жестко. Но возможно и совещательное собрание, на котором обсудят стратегию антикризисных коммуникаций, или типа того



PS: cегодня, к слову, тейперинг входит в завершающую фазу - последние 30 млрд долларов казначейских долгов ФРС выкупит до 11 марта, после чего баланс перестанет расти, а через какое-то время (с июля по текущим ожиданиям рынка) начнется его сокращение Ой... Если будет intermeeting hike, то это жестко. Но возможно и совещательное собрание, на котором обсудят стратегию антикризисных коммуникаций, или типа тогоPS: cегодня, к слову, тейперинг входит в завершающую фазу - последние 30 млрд долларов казначейских долгов ФРС выкупит до 11 марта, после чего баланс перестанет расти, а через какое-то время (с июля по текущим ожиданиям рынка) начнется его сокращение

by the Federal Reserve Banks

Matter(s) to be Considered:1. Review and determination by the Board of Governors ofto be charged