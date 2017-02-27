Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:25

Итак, как и говорил, подведем итог в конце недели.

Я откупил 5 по 27.95 и 15 по 28.01

После этого бакс пошел вниз.

И насколько я понимаю, на нале можно было его купить максимум по 27.9 (точнее не следил)

В пятницу, сегодня, его в лучшем случае можно было купить утром по 28.05, а сейчас по 28.15

Итого, я считаю, что чуйка меня не подвела (в этот раз). По крайней мере на этой неделе (:

Дальше посмотрим.

Также, для инфы (возможно кому-то интересно), вывел все деньги из банков. Посижу месяцок-другой в кеше.

В полномасштабное вторжение не верю. Но, откровенно говоря, не исключаю. Это возможно.

Но с высокой долей (для себя) допускаю эскалации на востоке, беспорядки внутри страны и блокировку морской логистики.

Соответственно, жду второй волны роста.

Всем хороших выходных.

Да прибудет с нами здравый смысл и вера в собственные силы.

Всем добра.