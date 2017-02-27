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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кстати. Лев Лещенко концерты еще дает?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:52
Саме на тому, на чому сьогодні слабшає рубель російський, не зважаючи на нафту по 92+ і на сьогоднішнє підняття їхнім центробанком облікової...
Світові інвестори вірять словам американських а не кремлівських політиків. А ваги цим словам додають С400 в Білорусії, російські підводні човни та десантні кораблі (включаючи додаткові, які йдуть з балтики і вже на підході) в Чорному морі, перекриття акваторії Чорного моря для ВСІХ СУДЕН інших країн та блокада наших портів.
Безперечно, масла у вогонь сьогодні підлила і ФРС (а вчора вона стала першим поштовхом, який у вечері закинув курс за 28).
В гілці Улана і Фейселеса я спрогнозував на 14 лютого курс готівкового долара на рівні 27,83. Сьогодні вже абсолютно зрозуміло, що цього не станеться, хоч все до того йшло. На наступний тиждень я прогнозував мінімум місяця в 27,6-27,8 а потім ріст за 28 саме на геополітиці, діях ФРС і рості імпорту. Непередбачувано ФРС і геополітика зіграли раніше.
Не відкидаю варіанту, що наступного тижня щось ще може змінитися і все трохи виправиться. Але імовірність цього не висока, з огляду на сьогоднішній стан справ. Але, наврядче курс на купівлю долара на готівці найближчим часом буде кращий ніж вчора зранку.
Це в черговий раз доводить, що боротьба провідних центробанків з інфляцією (а може робота по підвищенню привабливості держборгу США в ситуації значної геополітичної невизначеності та необхідності покращити фінансовий стан США і погіршити для його ворогів) та чиста геополітика є дуже динамічні і непередбачувані, що робить прогнозування курсу грн/ВКВ на тривалий період часу складними і ... марними.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я думал это каждый школьник знает, но оказывается надо объяснять почему стабильный курс ещё не означает экономическую стабильность. Попробуйте с болгарским левом поехать в какую то серьезную страну. Вам там каждый продавец в ларьке объяснит, хоть трижды будь лев привязан к евро, этот лев мало кому в мире нужен, кто торгует с Болгарией и в каких объемах.
Ваш большой друг? Если попросить наверное даст.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:19
Matter(s) to be Considered:
1. Review and determination by the Board of Governors of the advance and discount rates to be charged by the Federal Reserve Banks.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Итак, как и говорил, подведем итог в конце недели.
Я откупил 5 по 27.95 и 15 по 28.01
После этого бакс пошел вниз.
И насколько я понимаю, на нале можно было его купить максимум по 27.9 (точнее не следил)
В пятницу, сегодня, его в лучшем случае можно было купить утром по 28.05, а сейчас по 28.15
Итого, я считаю, что чуйка меня не подвела (в этот раз). По крайней мере на этой неделе (:
Дальше посмотрим.
Также, для инфы (возможно кому-то интересно), вывел все деньги из банков. Посижу месяцок-другой в кеше.
В полномасштабное вторжение не верю. Но, откровенно говоря, не исключаю. Это возможно.
Но с высокой долей (для себя) допускаю эскалации на востоке, беспорядки внутри страны и блокировку морской логистики.
Соответственно, жду второй волны роста.
Всем хороших выходных.
Да прибудет с нами здравый смысл и вера в собственные силы.
Всем добра.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:29
Слова понятные, сам их каждый день использую.
Но в контексте ФЕД и Говернанс (чего?) не совсем понятен контекст.
Буду признателен, если вы смысл озвучите. И прокомментируете.
Заранее благодарен.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут недавно приводили в пример мавзолейную стабильность швейцарии
Считайте перемены направления за день:
Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:40
Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:41
Я сегодня купил много с утра по 27.97, так что цифра 28.05 не верна
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