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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9175917691779178

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 284
Гривня
13%
36
Долар
60%
171
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати. Лев Лещенко концерты еще дает?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:52

  Realist написав:
  чик написав:clash
это информативно, раньше 28.5-29 продавать не собираюсь и то если приспичит...

Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас ...(с)
Ви продавати збираєтесь, а я ще не відкупив те що здав. Дамаю не один такий.
  orest написав:НБУ стримує ріст на 28,05
Можливо, я вчора був правий, коли написав, що сьогодні вже може бути пізно виходити у валюту на локальній хвилі viewtopic.php?p=5394034#p5394034

Не бачу причин чому ми маємо покинути боковий тренд саме зараз. Тому переношу момент відкупу на наступний тиждень. Побачимо. що із того вийде. Але Bidи у нас від ранку підтягнулись. 27,90-95. Цікаво які оберти?

Саме на тому, на чому сьогодні слабшає рубель російський, не зважаючи на нафту по 92+ і на сьогоднішнє підняття їхнім центробанком облікової...
Світові інвестори вірять словам американських а не кремлівських політиків. А ваги цим словам додають С400 в Білорусії, російські підводні човни та десантні кораблі (включаючи додаткові, які йдуть з балтики і вже на підході) в Чорному морі, перекриття акваторії Чорного моря для ВСІХ СУДЕН інших країн та блокада наших портів.
Безперечно, масла у вогонь сьогодні підлила і ФРС (а вчора вона стала першим поштовхом, який у вечері закинув курс за 28).
В гілці Улана і Фейселеса я спрогнозував на 14 лютого курс готівкового долара на рівні 27,83. Сьогодні вже абсолютно зрозуміло, що цього не станеться, хоч все до того йшло. На наступний тиждень я прогнозував мінімум місяця в 27,6-27,8 а потім ріст за 28 саме на геополітиці, діях ФРС і рості імпорту. Непередбачувано ФРС і геополітика зіграли раніше.
Не відкидаю варіанту, що наступного тижня щось ще може змінитися і все трохи виправиться. Але імовірність цього не висока, з огляду на сьогоднішній стан справ. Але, наврядче курс на купівлю долара на готівці найближчим часом буде кращий ніж вчора зранку.
Це в черговий раз доводить, що боротьба провідних центробанків з інфляцією (а може робота по підвищенню привабливості держборгу США в ситуації значної геополітичної невизначеності та необхідності покращити фінансовий стан США і погіршити для його ворогів) та чиста геополітика є дуже динамічні і непередбачувані, що робить прогнозування курсу грн/ВКВ на тривалий період часу складними і ... марними.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Болгария плотно в политических и военных союзах, по уши на финансовой поддержке из Брюсселя.
я думал это каждый школьник знает, но оказывается надо объяснять почему стабильный курс ещё не означает экономическую стабильность. Попробуйте с болгарским левом поехать в какую то серьезную страну. Вам там каждый продавец в ларьке объяснит, хоть трижды будь лев привязан к евро, этот лев мало кому в мире нужен, кто торгует с Болгарией и в каких объемах.

  Investor_K написав:Кстати. Лев Лещенко концерты еще дает?

Ваш большой друг? Если попросить наверное даст.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:15

Харьков 28.05 (есть и 28.10) - 28.20
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:19

  zРадио написав:
  greenozon написав:Федеральна резервна система США 14 лютого проведе позапланове закрите засідання Ради керуючих у прискореному порядку.

https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... closed.htm


Ой... Если будет intermeeting hike, то это жестко. Но возможно и совещательное собрание, на котором обсудят стратегию антикризисных коммуникаций, или типа того

PS: cегодня, к слову, тейперинг входит в завершающую фазу - последние 30 млрд долларов казначейских долгов ФРС выкупит до 11 марта, после чего баланс перестанет расти, а через какое-то время (с июля по текущим ожиданиям рынка) начнется его сокращение

Matter(s) to be Considered:

1. Review and determination by the Board of Governors of the advance and discount rates to be charged by the Federal Reserve Banks.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Итак, как и говорил, подведем итог в конце недели.
Я откупил 5 по 27.95 и 15 по 28.01
После этого бакс пошел вниз.
И насколько я понимаю, на нале можно было его купить максимум по 27.9 (точнее не следил)
В пятницу, сегодня, его в лучшем случае можно было купить утром по 28.05, а сейчас по 28.15
Итого, я считаю, что чуйка меня не подвела (в этот раз). По крайней мере на этой неделе (:
Дальше посмотрим.
Также, для инфы (возможно кому-то интересно), вывел все деньги из банков. Посижу месяцок-другой в кеше.
В полномасштабное вторжение не верю. Но, откровенно говоря, не исключаю. Это возможно.
Но с высокой долей (для себя) допускаю эскалации на востоке, беспорядки внутри страны и блокировку морской логистики.
Соответственно, жду второй волны роста.
Всем хороших выходных.
Да прибудет с нами здравый смысл и вера в собственные силы.
Всем добра.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:29

  Igneus написав:Matter(s) to be Considered:

1. Review and determination by the Board of Governors of the advance and discount rates to be charged by the Federal Reserve Banks.


Слова понятные, сам их каждый день использую.
Но в контексте ФЕД и Говернанс (чего?) не совсем понятен контекст.
Буду признателен, если вы смысл озвучите. И прокомментируете.
Заранее благодарен.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Две перемены направления за день по моему мнению занадто.

Тут недавно приводили в пример мавзолейную стабильность швейцарии :)
Считайте перемены направления за день: https://www.profinance.ru/chart/usdchf/
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:40

  kluychkooleg написав:краткое резюме дня - "зае....!"
Вверх, вниз, снова вверх.
Вечером вверх снова в синхроне с деревянным, опять политика.
Обменки вроде припали 28.00 - 28.15 и вот опять 28.05 - 28.20.
Рыжик особенно "зае...".


на рубль посмотрите, вот там Рыжик конкретно "зае...". 8)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:41

  Amat написав:Итак, как и говорил, подведем итог в конце недели.
Я откупил 5 по 27.95 и 15 по 28.01
После этого бакс пошел вниз.
И насколько я понимаю, на нале можно было его купить максимум по 27.9 (точнее не следил)
В пятницу, сегодня, его в лучшем случае можно было купить утром по 28.05, а сейчас по 28.15
Итого, я считаю, что чуйка меня не подвела (в этот раз). По крайней мере на этой неделе (:
Дальше посмотрим.
Также, для инфы (возможно кому-то интересно), вывел все деньги из банков. Посижу месяцок-другой в кеше.
В полномасштабное вторжение не верю. Но, откровенно говоря, не исключаю. Это возможно.
Но с высокой долей (для себя) допускаю эскалации на востоке, беспорядки внутри страны и блокировку морской логистики.
Соответственно, жду второй волны роста.
Всем хороших выходных.
Да прибудет с нами здравый смысл и вера в собственные силы.
Всем добра.


Я сегодня купил много с утра по 27.97, так что цифра 28.05 не верна
kluychkooleg
 
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