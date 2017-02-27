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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 91769177917891799180>

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 285
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:19

  zРадио написав:
  greenozon написав:Федеральна резервна система США 14 лютого проведе позапланове закрите засідання Ради керуючих у прискореному порядку.

https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... closed.htm


Ой... Если будет intermeeting hike, то это жестко. Но возможно и совещательное собрание, на котором обсудят стратегию антикризисных коммуникаций, или типа того

PS: cегодня, к слову, тейперинг входит в завершающую фазу - последние 30 млрд долларов казначейских долгов ФРС выкупит до 11 марта, после чего баланс перестанет расти, а через какое-то время (с июля по текущим ожиданиям рынка) начнется его сокращение

Matter(s) to be Considered:

1. Review and determination by the Board of Governors of the advance and discount rates to be charged by the Federal Reserve Banks.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Итак, как и говорил, подведем итог в конце недели.
Я откупил 5 по 27.95 и 15 по 28.01
После этого бакс пошел вниз.
И насколько я понимаю, на нале можно было его купить максимум по 27.9 (точнее не следил)
В пятницу, сегодня, его в лучшем случае можно было купить утром по 28.05, а сейчас по 28.15
Итого, я считаю, что чуйка меня не подвела (в этот раз). По крайней мере на этой неделе (:
Дальше посмотрим.
Также, для инфы (возможно кому-то интересно), вывел все деньги из банков. Посижу месяцок-другой в кеше.
В полномасштабное вторжение не верю. Но, откровенно говоря, не исключаю. Это возможно.
Но с высокой долей (для себя) допускаю эскалации на востоке, беспорядки внутри страны и блокировку морской логистики.
Соответственно, жду второй волны роста.
Всем хороших выходных.
Да прибудет с нами здравый смысл и вера в собственные силы.
Всем добра.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:29

  Igneus написав:Matter(s) to be Considered:

1. Review and determination by the Board of Governors of the advance and discount rates to be charged by the Federal Reserve Banks.


Слова понятные, сам их каждый день использую.
Но в контексте ФЕД и Говернанс (чего?) не совсем понятен контекст.
Буду признателен, если вы смысл озвучите. И прокомментируете.
Заранее благодарен.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Две перемены направления за день по моему мнению занадто.

Тут недавно приводили в пример мавзолейную стабильность швейцарии :)
Считайте перемены направления за день: https://www.profinance.ru/chart/usdchf/
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:40

kluychkooleg
на рубль посмотрите, вот там Рыжик
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:41

  Amat написав:Итак, как и говорил, подведем итог в конце недели.
Я откупил 5 по 27.95 и 15 по 28.01
После этого бакс пошел вниз.
И насколько я понимаю, на нале можно было его купить максимум по 27.9 (точнее не следил)
В пятницу, сегодня, его в лучшем случае можно было купить утром по 28.05, а сейчас по 28.15
Итого, я считаю, что чуйка меня не подвела (в этот раз). По крайней мере на этой неделе (:
Дальше посмотрим.
Также, для инфы (возможно кому-то интересно), вывел все деньги из банков. Посижу месяцок-другой в кеше.
В полномасштабное вторжение не верю. Но, откровенно говоря, не исключаю. Это возможно.
Но с высокой долей (для себя) допускаю эскалации на востоке, беспорядки внутри страны и блокировку морской логистики.
Соответственно, жду второй волны роста.
Всем хороших выходных.
Да прибудет с нами здравый смысл и вера в собственные силы.
Всем добра.


Я сегодня купил много с утра по 27.97, так что цифра 28.05 не верна.
А до этого минимум был на 27.89 в четверг (тоже покупал).
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:44

там мы с ним в синхроне и падаем на одном и том же - на политике.
И похоже, что в понедельник будем догонять - на рубле Рыжик рванул всерьез.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:47

  kluychkooleg написав:там мы с ним в синхроне и падаем на одном и том же - на политике
невозможно падать на политике а отрастать постоянно на чём то другом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:54

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:там мы с ним в синхроне и падаем на одном и том же - на политике
невозможно падать на политике а отрастать постоянно на чём то другом.


Там доллар на форексе резко вверх рванул вот только что. Все это не сулит гривне ничего хорошего.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:55

  kluychkooleg написав:
Я сегодня купил много с утра по 27.97, так что цифра 28.05 не верна.
А до этого минимум был на 27.89 в четверг (тоже покупал).


Не буду спорить, так как вспомнил, что в банк я ездил уже ближе к 2 часам дня.
А суть моего поста была в том, что мы с кем-то общались (не помню) на тему, что я поспешил (сцыканул) и это слово я сам использовал по отношению к себе. И посмотрим "на сколько" в конце недели...
Вот я и подвел итоги "конца недели".
Для себя считаю, что ловить дно дело не благодарное. И потому разницу в курсе 28.01 и 27.9 для себя считаю приемлемой. Если оценивать риски.

А еще, у меня час назад чуть не сгорела машина. В буквальном смысле.
Не поверите, просто от головки спички, отлетевшей от спички в момент прикуривания (не мной, девушкой). Но кавролин и даже пластик сиденья реально загорелись... Тушил минут 10 (пока дым не перестал идти). Благо бутылка воды в машине была. Теперь я на собственном опыте знаю, что огнетушитель в машине обязателен (с нормальным сроком годности).
Вот така х..ня і досвід за неделю, форумчане :roll:
Amat
 
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