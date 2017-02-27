Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:55

kluychkooleg написав:

Я сегодня купил много с утра по 27.97, так что цифра 28.05 не верна.

А до этого минимум был на 27.89 в четверг (тоже покупал). Я сегодня купил много с утра по 27.97, так что цифра 28.05 не верна.А до этого минимум был на 27.89 в четверг (тоже покупал).

Не буду спорить, так как вспомнил, что в банк я ездил уже ближе к 2 часам дня.А суть моего поста была в том, что мы с кем-то общались (не помню) на тему, что я поспешил (сцыканул) и это слово я сам использовал по отношению к себе. И посмотрим "на сколько" в конце недели...Вот я и подвел итоги "конца недели".Для себя считаю, что ловить дно дело не благодарное. И потому разницу в курсе 28.01 и 27.9 для себя считаю приемлемой. Если оценивать риски.А еще, у меня час назад чуть не сгорела машина. В буквальном смысле.Не поверите, просто от головки спички, отлетевшей от спички в момент прикуривания (не мной, девушкой). Но кавролин и даже пластик сиденья реально загорелись... Тушил минут 10 (пока дым не перестал идти). Благо бутылка воды в машине была. Теперь я на собственном опыте знаю, что огнетушитель в машине обязателен (с нормальным сроком годности).Вот така х..ня і досвід за неделю, форумчане