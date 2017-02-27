Ой... Если будет intermeeting hike, то это жестко. Но возможно и совещательное собрание, на котором обсудят стратегию антикризисных коммуникаций, или типа того
PS: cегодня, к слову, тейперинг входит в завершающую фазу - последние 30 млрд долларов казначейских долгов ФРС выкупит до 11 марта, после чего баланс перестанет расти, а через какое-то время (с июля по текущим ожиданиям рынка) начнется его сокращение
Matter(s) to be Considered:
1. Review and determination by the Board of Governors of the advance and discount rates to be charged by the Federal Reserve Banks.
Итак, как и говорил, подведем итог в конце недели. Я откупил 5 по 27.95 и 15 по 28.01 После этого бакс пошел вниз. И насколько я понимаю, на нале можно было его купить максимум по 27.9 (точнее не следил) В пятницу, сегодня, его в лучшем случае можно было купить утром по 28.05, а сейчас по 28.15 Итого, я считаю, что чуйка меня не подвела (в этот раз). По крайней мере на этой неделе (: Дальше посмотрим. Также, для инфы (возможно кому-то интересно), вывел все деньги из банков. Посижу месяцок-другой в кеше. В полномасштабное вторжение не верю. Но, откровенно говоря, не исключаю. Это возможно. Но с высокой долей (для себя) допускаю эскалации на востоке, беспорядки внутри страны и блокировку морской логистики. Соответственно, жду второй волны роста. Всем хороших выходных. Да прибудет с нами здравый смысл и вера в собственные силы. Всем добра.
Amat написав:Итак, как и говорил, подведем итог в конце недели. Я откупил 5 по 27.95 и 15 по 28.01 После этого бакс пошел вниз. И насколько я понимаю, на нале можно было его купить максимум по 27.9 (точнее не следил) В пятницу, сегодня, его в лучшем случае можно было купить утром по 28.05, а сейчас по 28.15 Итого, я считаю, что чуйка меня не подвела (в этот раз). По крайней мере на этой неделе (: Дальше посмотрим. Также, для инфы (возможно кому-то интересно), вывел все деньги из банков. Посижу месяцок-другой в кеше. В полномасштабное вторжение не верю. Но, откровенно говоря, не исключаю. Это возможно. Но с высокой долей (для себя) допускаю эскалации на востоке, беспорядки внутри страны и блокировку морской логистики. Соответственно, жду второй волны роста. Всем хороших выходных. Да прибудет с нами здравый смысл и вера в собственные силы. Всем добра.
Я сегодня купил много с утра по 27.97, так что цифра 28.05 не верна. А до этого минимум был на 27.89 в четверг (тоже покупал).
kluychkooleg написав: Я сегодня купил много с утра по 27.97, так что цифра 28.05 не верна. А до этого минимум был на 27.89 в четверг (тоже покупал).
Не буду спорить, так как вспомнил, что в банк я ездил уже ближе к 2 часам дня. А суть моего поста была в том, что мы с кем-то общались (не помню) на тему, что я поспешил (сцыканул) и это слово я сам использовал по отношению к себе. И посмотрим "на сколько" в конце недели... Вот я и подвел итоги "конца недели". Для себя считаю, что ловить дно дело не благодарное. И потому разницу в курсе 28.01 и 27.9 для себя считаю приемлемой. Если оценивать риски.
А еще, у меня час назад чуть не сгорела машина. В буквальном смысле. Не поверите, просто от головки спички, отлетевшей от спички в момент прикуривания (не мной, девушкой). Но кавролин и даже пластик сиденья реально загорелись... Тушил минут 10 (пока дым не перестал идти). Благо бутылка воды в машине была. Теперь я на собственном опыте знаю, что огнетушитель в машине обязателен (с нормальным сроком годности). Вот така х..ня і досвід за неделю, форумчане