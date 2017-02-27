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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9177917891799180>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 285
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:05

  Amat написав:
  kluychkooleg написав:
Я сегодня купил много с утра по 27.97, так что цифра 28.05 не верна.
А до этого минимум был на 27.89 в четверг (тоже покупал).


Не буду спорить, так как вспомнил, что в банк я ездил уже ближе к 2 часам дня.
А суть моего поста была в том, что мы с кем-то общались (не помню) на тему, что я поспешил (сцыканул) и это слово я сам использовал по отношению к себе. И посмотрим "на сколько" в конце недели...
Вот я и подвел итоги "конца недели".
Для себя считаю, что ловить дно дело не благодарное. И потому разницу в курсе 28.01 и 27.9 для себя считаю приемлемой. Если оценивать риски.

А еще, у меня час назад чуть не сгорела машина. В буквальном смысле.
Не поверите, просто от головки спички, отлетевшей от спички в момент прикуривания (не мной, девушкой). Но кавролин и даже пластик сиденья реально загорелись... Тушил минут 10 (пока дым не перестал идти). Благо бутылка воды в машине была. Теперь я на собственном опыте знаю, что огнетушитель в машине обязателен (с нормальным сроком годности).
Вот така х..ня і досвід за неделю, форумчане :roll:


Расскажите девушке про зажигалку. А еще лучше - о вреде курения, особенно в машине. Доллар на форексе раскочегарился не на шутку. В понельник на Мб можем и до 28.30 долететь, если НБУ костьми не ляжет.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Лаг буде дуже великий. ОПЕК не допосточає на ринок 750 тис. барелей нафти на день.
https://www.gazeta.ru/business/news/202 ... 2411.shtml
Ще плюс щось недопосточає РФ. Нафта дуже сильно корелює з продовольством.

Ух як нафта злякалася "жорстокої ДКП ФРС".
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:12

Нафтогаз начал покупку валюты для импорта газа

НАК Нафтогаз начал покупать валюту для импорта природного газа, чтобы в будущем на рынке не было потрясений. Об этом сказал заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий в интервью для ZN.UA, обнародованном в пятницу, 11 февраля.

"Этот вопрос мы, безусловно, рассматриваем и находимся в контакте с коллегами из НАК Нафтогаз Украины. Я не думаю, что будут какие-то существенные потрясения " – рассказал Гелетий.

Как уточнил замглавы НБУ Сергей Николайчук, регулятор закладывает в своих прогнозах цену газа на уровне около 850 долларов за тысячу кубометров. Такая цена, в то же время, не является критическими для платежного баланса Украины.

"Во многом рост импорта в нашем платежном балансе за счет газа и других энергоносителей будет перекрываться высокими поступлениями от экспорта зерновых, масличных, ведь ценовая конъюнктура на этих товарных рынках остается очень благоприятной", – пояснил Николайчук.

Также в Нацбанке учитывают рекордные урожаи в прошлые годы и надеются на дальнейший рост денежных переводов от заробитчан и экспорта IT-услуг.

Николайчук полагает, что все эти факторы компенсируют в значительной степени повышение платежей за энергетический импорт.

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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:в Чорному морі, перекриття акваторії Чорного моря для ВСІХ СУДЕН інших країн та блокада наших портів.

Щось Ви тут явно перегнули. По - перше 12-и мильний проміжок территоріальних вод навіть такий страшний і потужний пу не в силах перекрити, по-друге перекриття азова прийшлось відмінити - ну нє шмагла я нє шмагла, по третє грізну танкову армаду рф під Ростовом відкопують екскаваторами це все що можна сказати про їх воєнну міць та потужність: https://enovosty.com/news/news_politics ... d-rostovom
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 11 лют, 2022 21:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:15

  Denik написав:Ух як нафта злякалася "жорстокої ДКП ФРС".


Отчет Baker Hughes вышел. И рынки вновь опасаются военной эскалации. Вам радостно?

PS: и, простите, сколько еще вам времени нужно, чтобы понять простую истину - дорогая нефть выгодна россии, а не Украине?
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 11 лют, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Отчет Baker Hughes вышел. И рынки вновь опасаются военной эскалации. Вам радостно?

- як власнику електромобіля - мені краще: навколо буде менші людей на великих позашляховиках.
- в мене буде більше грошей для купівлі чогось цікавого допоки залишки любителів великих тачок збиратимуть гроші на паливо.

  zРадио написав:PS: и, простите, сколько еще вам времени нужно, чтобы понять простую истину - дорогая нефть выгодна россии, а не Украине?

Дорога нафта вигідна усім сировинним країнам. Може в нас трохи менще людей на великих тачках стане, які фінансують ПТН ПНХ.
Щоб РФ це використала їй ще треба розібратися в ситуації. В них досі в бюджет закладено 45. :D
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 11 лют, 2022 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:38

  Василь-Рівне написав:
  orest написав:в Чорному морі, перекриття акваторії Чорного моря для ВСІХ СУДЕН інших країн та блокада наших портів.

Щось Ви тут явно перегнули. По - перше 12-и мильний проміжок территоріальних вод навіть такий страшний і потужний пу не в силах перекрити, по-друге перекриття азова прийшлось відмінити - ну нє шмагла я нє шмагла, по третє грізну танкову армаду рф під Ростовом відкопують екскаваторами це все що можна сказати про їх воєнну міць та потужність: https://enovosty.com/news/news_politics ... d-rostovom

Представникам світової економіки і міжнародним інвесторам дуже поважні очільники провідних світових урядів показують одні картинки, з чітко визначеною метою. Нам акцентують увагу на зовсім інших картинках з зовсім іншою метою.
Я зараз наводжу інформацію і чинники, які саме зараз зумовлюють курс руб/дол США в 77+ при тому, що ще вчора він був біля 74. російські біржові індекси летять від -4 до -7%. На жаль, саме ці картинки і чинники плюс дії ФРС зумовили сьогоднішнє здешевшання грн і продовжать діяти з понеділка.
Я веду мову про курс. Якщо Ви бажаєте порозмовляти про їх воєнну міць, то не тут і не зі мною. Я не військовий... Але в такому разі я б не звертав увагу на кілька танків, яких пяні буряти втопили в ростовських болотах по дорозі в сільмаг за півлітрою шмурдяка, а на ракети середнього радіусу дії, важку артилерію, авіацію та кремлівських агентів у всіх ешелонах нашої влади...
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже и "помирковані" ЕС рекомендуют своим гражданам покинуть Украину...

По сути стянуты войск к границам, потрачены миллиарды денег на это, ставки слишком высоки конечно - достаточно одного неверного выстрела.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 11 лют, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:54

  zРадио написав:
  Denik написав:Ух як нафта злякалася "жорстокої ДКП ФРС".


Отчет Baker Hughes вышел. И рынки вновь опасаются военной эскалации. Вам радостно?

PS: и, простите, сколько еще вам времени нужно, чтобы понять простую истину - дорогая нефть выгодна россии, а не Украине?

Панове, а хіба у фразі виділеній жирним не закладена вся суть теперішніх дій Росії?
Постійно нагнітати ситуацію, таким чином підтримувати вартість газу та нафти на необхідному їм рівні. При такій політиці до них постійно хтось буде їхати із пропозицією миру, а вони торгуватимуться. Ми вам мир, а ви нам...
На мою суб'єктивну точку зору, Американці та союзники їм підігрують (я про персонал посольств), показуючи, що путіну вірять і сприймають серйозно, при цьому паралельно поставляють нам зброю (таке собі окозамилювання для путіна).
В кінцевому випадку путін хоче уваги, визнання та місця за столом. Все це йому дають і будуть давати.
Повторити фокус із 29 грн/дол без реальних військових дій зараз буде важко.
Порівнюю новинний фон зараз із ситуацією кількатижневої давнини і дивуюсь наскільки сильно всі почали перестраховуватись.
Можливо це ринок відігрує наперед навчання військових у Білорусії?
Або щось трапилось після обіду, що є дуже важливим для ринку але ми про це поки що не знаємо. Якщо ви запропонуєте варіанти буду вдячний.

Ось, тільки що прочитав. В доповнення до моїх слів https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/cho ... 15921.html
Востаннє редагувалось Realist в П'ят 11 лют, 2022 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:01

  Amat написав:
  kluychkooleg написав:
Я сегодня купил много с утра по 27.97, так что цифра 28.05 не верна.
А до этого минимум был на 27.89 в четверг (тоже покупал).


Не буду спорить, так как вспомнил, что в банк я ездил уже ближе к 2 часам дня.
А суть моего поста была в том, что мы с кем-то общались (не помню) на тему, что я поспешил (сцыканул) и это слово я сам использовал по отношению к себе. И посмотрим "на сколько" в конце недели...
Вот я и подвел итоги "конца недели".
Для себя считаю, что ловить дно дело не благодарное. И потому разницу в курсе 28.01 и 27.9 для себя считаю приемлемой. Если оценивать риски.

А еще, у меня час назад чуть не сгорела машина. В буквальном смысле.
Не поверите, просто от головки спички, отлетевшей от спички в момент прикуривания (не мной, девушкой). Но кавролин и даже пластик сиденья реально загорелись... Тушил минут 10 (пока дым не перестал идти). Благо бутылка воды в машине была. Теперь я на собственном опыте знаю, что огнетушитель в машине обязателен (с нормальным сроком годности).
Вот така х..ня і досвід за неделю, форумчане :roll:

у меня дома 2 огнетушителя, 4 противогаза от горящего пластика, и 4 бронежилета...
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