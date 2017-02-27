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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9177917891799180

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 285
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Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:02

  Amat написав:
  Igneus написав:Matter(s) to be Considered:

1. Review and determination by the Board of Governors of the advance and discount rates to be charged by the Federal Reserve Banks.

Слова понятные, сам их каждый день использую.
Но в контексте ФЕД и Говернанс (чего?) не совсем понятен контекст.
Буду признателен, если вы смысл озвучите. И прокомментируете.
Заранее благодарен.

Если в понедельник ФРС ограничится лишь указанным ею одним вопросом, то речь не идет о ее базовой ставке (ставке по федеральным фондам, federal funds rate), повышения которой все ожидают.
Речь идет о дисконтной ставке, которую устанавливает ФРС обычно выше базовой ставки и по которой федеральные резервные банки предоставляют напрямую займы коммерческим банкам, действуя кредиторами последней инстанции.
Хотя были периоды, когда дисконтная ставка была ниже базовой. Возможно, что такие периоды в истории США еще будут, если будет принято решение о льготном кредитовании целевых программ, например, инфраструктурных или экологических программ Байдена:
https://www.project-syndicate.org/comme ... 04/russian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Панове, а хіба у фразі виділеній жирним не закладена вся суть теперішніх дій Росії?
Постійно нагнітати ситуацію, таким чином підтримувати вартість газу та нафти на необхідному їм рівні. При такій політиці до них постійно хтось буде їхати із пропозицією миру, а вони торгуватимуться. Ми вам мир, а ви нам...

Надруковані гроші, якими влади популістів намагалися зберегти "нормальний стан" населення під час епідемії вплинули значно більше...
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