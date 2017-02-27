1. Review and determination by the Board of Governors of the advance and discount rates to be charged by the Federal Reserve Banks.
Слова понятные, сам их каждый день использую. Но в контексте ФЕД и Говернанс (чего?) не совсем понятен контекст. Буду признателен, если вы смысл озвучите. И прокомментируете. Заранее благодарен.
Если в понедельник ФРС ограничится лишь указанным ею одним вопросом, то речь не идет о ее базовой ставке (ставке по федеральным фондам, federal funds rate), повышения которой все ожидают. Речь идет о дисконтной ставке, которую устанавливает ФРС обычно выше базовой ставки и по которой федеральные резервные банки предоставляют напрямую займы коммерческим банкам, действуя кредиторами последней инстанции. Хотя были периоды, когда дисконтная ставка была ниже базовой. Возможно, что такие периоды в истории США еще будут, если будет принято решение о льготном кредитовании целевых программ, например, инфраструктурных или экологических программ Байдена: https://www.project-syndicate.org/comme ... 04/russian https://forbes.kz/life/opinion/naskolko ... t_zelenoy/
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 11 лют, 2022 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав:Панове, а хіба у фразі виділеній жирним не закладена вся суть теперішніх дій Росії? Постійно нагнітати ситуацію, таким чином підтримувати вартість газу та нафти на необхідному їм рівні. При такій політиці до них постійно хтось буде їхати із пропозицією миру, а вони торгуватимуться. Ми вам мир, а ви нам...
Надруковані гроші, якими влади популістів намагалися зберегти "нормальний стан" населення під час епідемії вплинули значно більше... А ще я нагадаю про інфраструктурний план Байдена, який починає виконуватися цього року...
Realist написав:Панове, а хіба у фразі виділеній жирним не закладена вся суть теперішніх дій Росії? Постійно нагнітати ситуацію, таким чином підтримувати вартість газу та нафти на необхідному їм рівні. При такій політиці до них постійно хтось буде їхати із пропозицією миру, а вони торгуватимуться. Ми вам мир, а ви нам...
Надруковані гроші, якими влади популістів намагалися зберегти "нормальний стан" населення під час епідемії вплинули значно більше... А ще я нагадаю про інфраструктурний план Байдена, який починає виконуватися цього року...
Ці надруковані гроші перетічуть у військовий бюджет РП - вона отримає в цьому році $200 млрд.
Igneus написав:Если в понедельник ФРС ограничится лишь указанным ею одним вопросом, то речь не идет о ее базовой ставке (ставке по федеральным фондам, federal funds rate), повышения которой все ожидают
А кто - все? Скорее небольшая часть. Если бы рынок массово опасался поднятия ставки на внеплановом заседании, то активы сегодня были бы ярко-ярко красными. Возможно, даже пришлось бы останавливать торги и объявлять торговую сессию черной пятницей - последний раз экстренный пересмотр имел место в конце 70-х во время Волкера. Такие действия без последствий не обходятся. С инфляцией будут бороться, но без популистического цирка, ИМХО
zРадио написав:А кто - все? Если бы рынок массово ставил на поднятие ставки на внеплановом заседании, то активы сегодня были бы ярко красными. Возможно, даже пришлось бы останавливать торги - последний раз экстренный пересмотр имел место в конце 70-х во время Волкера. Такие действия без последствий не обходятся. С инфляцией будут бороться, но без популистического цирка, ИМХО
Якщо на вихідних поміняти - то на зірваних бичих стопах улетіти можна не зрозуміло куди.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 11 лют, 2022 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Добрый вечер . Я не военный , но прошу всех чуть побеспокоится , так как предугадать ни чего не возможно. Если можете , сядьте с женой , мужем , детьми ,на семейный совет . На случай агрессии запланируйте место укрытия и место встречи , если разобщены . Соберите в одно место все документы . Соберите медикаменты , которые вы регулярно принимаете . Теплые вещи . Приемник .Батарейки . Спички , запас пропитания(хотя бы на три дня ) , воду ,нож . В какой нибудь карман записку с группой крови и Фио .
Я хочу предостеречь от внезапных событий . Чтобы потом , когда все минет и будет хорошо ,все спокойно могли все разобрать и положить на штатные места . Потом все посмеемся над глупостями , что я написал .
Realist написав:Постійно нагнітати ситуацію, таким чином підтримувати вартість газу та нафти на необхідному їм рівні. При такій політиці до них постійно хтось буде їхати із пропозицією миру, а вони торгуватимуться. Ми вам мир, а ви нам...
почитайте что сказал ройтерс про встречу пу и макрона. На политической ветке есть. Сюда не тяну потому что оффтоп.