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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 лют, 2022 02:03
Good Kid написав:
На таком фоне в понедельник откроемся по 29, а то и хуже, к сожалению. Рубль собственно уже за пару часов упал и перекрыл 10-ти дневное укрепление.
скупайтесь голупцы, ниче не ясно, Путин во всю оружием брязкает, море перекрывает, а они на депозитах макулатуру мнут - пересидите, потом конвертируетесь обратно.
золото еще присмотритесь, оно в этом году сходит на 2500, с прицелом вообще на 3000+ улететь (но актив очень не торопливый, для терпеливых)
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Zebra
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Додано: Суб 12 лют, 2022 04:26
Байден играет на бирже что ли? Или путлер вычислил американскую агентуру и сливает ложную информацию?
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hxbbgaf
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Додано: Суб 12 лют, 2022 07:20
hxbbgaf написав:
Байден играет на бирже что ли? Или путлер вычислил американскую агентуру и сливает ложную информацию?
У меня такие же вопросы имеются
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Investor_K
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:04
Та ладно вам, какая там война? Вон темы форума почитайте)))https://news.finance.ua/ru/news/-/50854 ... -rastsenki
Или под пулями и снарядами аренда бодрее растёт? Надо спросить жителей Донецка и Луганска, как там дорожает аренда на ежедневно обстреливаемых территориях, наших мечтательных лэнлордов наверное сильно улыбнёт...
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:15
Forum написав:
Та ладно вам, какая там война? Вон темы форума почитайте)))https://news.finance.ua/ru/news/-/50854 ... -rastsenki
Или под пулями и снарядами аренда бодрее растёт? Надо спросить жителей Донецка и Луганска, как там дорожает аренда на ежедневно обстреливаемых территориях, наших мечтательных лэнлордов наверное сильно улыбнёт...
Эти эксперты и под снарядами пели бы песни о подорожании аренды. Я с ними соглашусь, но лишь касательно Львова))). И то не факт. В случае серьезных заворушек девал, падение ВВП, а следовательно обесценивание недвиги (и аренды) по всей зоне гривны, а не в зоне БД.
З.Ы. Собран тревожный чумадан, зелень под грушей, бак авто заправлен, место сбора "для работы" уяснено.
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Hotab
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:19
Good Kid написав:
На таком фоне в понедельник откроемся по 29, а то и хуже, к сожалению.
новости на курс влияния практически не оказывают. Курс уже давно зависит в основном только от эмиссии.
А вот если взглянуть на изменения денежных агрегатов, то вполне можем на 40 сходить. Но причина этому не новости, а монетарная политика. Приходится платить за рост доходов чиновников с газовыми и угольными баронами и падение доходов в производственной сфере.
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Цитрин
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:38
Цитрин написав: Good Kid написав:
На таком фоне в понедельник откроемся по 29, а то и хуже, к сожалению.
новости на курс влияния практически не оказывают. Курс уже давно зависит в основном только от эмиссии.
А вот если взглянуть на изменения денежных агрегатов, то вполне можем на 40 сходить. Но причина этому не новости, а монетарная политика. Приходится платить за рост доходов чиновников с газовыми и угольными баронами и падение доходов в производственной сфере.
Удалите, не позорьтесь
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Good Kid
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:39
Hotab написав:
З.Ы. Собран тревожный чумадан, зелень под грушей, бак авто заправлен, место сбора "для работы" уяснено
не понял какой это бак заправлен, а воевать кто будет?! Долярчик занят инвестициями ему воевать некогда.
hxbbgaf написав:
Байден играет на бирже что ли? Или путлер вычислил американскую агентуру и сливает ложную информацию?
Байден сливает дезу, но в этом есть какой то смысл, возможно нужно держать конгресс или НАТО (или кого то ещё) в напряжении. Может так всё дружно давят на Зелю, чтобы он выполнил Минск (маловероятно что им это надо) или держать цены на газ на максимуме (что более правдоподобно).
Никогда не слышал чтобы война анонсировалась всеми СМИ как новый фильм. Или какое то новое ноу хау.
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vitaliian
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Додано: Суб 12 лют, 2022 10:23
Hotab написав: Forum написав:
Та ладно вам, какая там война? Вон темы форума почитайте)))https://news.finance.ua/ru/news/-/50854 ... -rastsenki
Или под пулями и снарядами аренда бодрее растёт? Надо спросить жителей Донецка и Луганска, как там дорожает аренда на ежедневно обстреливаемых территориях, наших мечтательных лэнлордов наверное сильно улыбнёт...
Эти эксперты и под снарядами пели бы песни о подорожании аренды. Я с ними соглашусь, но лишь касательно Львова))). И то не факт. В случае серьезных заворушек девал, падение ВВП, а следовательно обесценивание недвиги (и аренды) по всей зоне гривны, а не в зоне БД.
З.Ы. Собран тревожный чумадан, зелень под грушей, бак авто заправлен, место сбора "для работы" уяснено.
Бустер уколот?
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flyman
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