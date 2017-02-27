Додано: Суб 12 лют, 2022 09:39

Hotab написав: З.Ы. Собран тревожный чумадан, зелень под грушей, бак авто заправлен, место сбора "для работы" уяснено З.Ы. Собран тревожный чумадан, зелень под грушей, бак авто заправлен, место сбора "для работы" уяснено

hxbbgaf написав: Байден играет на бирже что ли? Или путлер вычислил американскую агентуру и сливает ложную информацию? Байден играет на бирже что ли? Или путлер вычислил американскую агентуру и сливает ложную информацию?

не понял какой это бак заправлен, а воевать кто будет?! Долярчик занят инвестициями ему воевать некогда.Байден сливает дезу, но в этом есть какой то смысл, возможно нужно держать конгресс или НАТО (или кого то ещё) в напряжении. Может так всё дружно давят на Зелю, чтобы он выполнил Минск (маловероятно что им это надо) или держать цены на газ на максимуме (что более правдоподобно).Никогда не слышал чтобы война анонсировалась всеми СМИ как новый фильм. Или какое то новое ноу хау.