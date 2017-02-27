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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 91799180918191829183>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 285
Гривня
13%
36
Долар
60%
171
Євро
5%
13
Інші валюти
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2
Крипта
6%
18
Нерухомість
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13
ОВДП
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Ваш варіант
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24
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 02:03

  Good Kid написав:На таком фоне в понедельник откроемся по 29, а то и хуже, к сожалению. Рубль собственно уже за пару часов упал и перекрыл 10-ти дневное укрепление.

скупайтесь голупцы, ниче не ясно, Путин во всю оружием брязкает, море перекрывает, а они на депозитах макулатуру мнут - пересидите, потом конвертируетесь обратно.

золото еще присмотритесь, оно в этом году сходит на 2500, с прицелом вообще на 3000+ улететь (но актив очень не торопливый, для терпеливых)
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 04:26

Байден играет на бирже что ли? Или путлер вычислил американскую агентуру и сливает ложную информацию?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 07:20

  hxbbgaf написав:Байден играет на бирже что ли? Или путлер вычислил американскую агентуру и сливает ложную информацию?

У меня такие же вопросы имеются
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:04

Та ладно вам, какая там война? Вон темы форума почитайте)))

https://news.finance.ua/ru/news/-/50854 ... -rastsenki

Или под пулями и снарядами аренда бодрее растёт? Надо спросить жителей Донецка и Луганска, как там дорожает аренда на ежедневно обстреливаемых территориях, наших мечтательных лэнлордов наверное сильно улыбнёт...
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:15

  Forum написав:Та ладно вам, какая там война? Вон темы форума почитайте)))

https://news.finance.ua/ru/news/-/50854 ... -rastsenki

Или под пулями и снарядами аренда бодрее растёт? Надо спросить жителей Донецка и Луганска, как там дорожает аренда на ежедневно обстреливаемых территориях, наших мечтательных лэнлордов наверное сильно улыбнёт...

Эти эксперты и под снарядами пели бы песни о подорожании аренды. Я с ними соглашусь, но лишь касательно Львова))). И то не факт. В случае серьезных заворушек девал, падение ВВП, а следовательно обесценивание недвиги (и аренды) по всей зоне гривны, а не в зоне БД.
З.Ы. Собран тревожный чумадан, зелень под грушей, бак авто заправлен, место сбора "для работы" уяснено.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:19

  Good Kid написав:На таком фоне в понедельник откроемся по 29, а то и хуже, к сожалению.


новости на курс влияния практически не оказывают. Курс уже давно зависит в основном только от эмиссии.

А вот если взглянуть на изменения денежных агрегатов, то вполне можем на 40 сходить. Но причина этому не новости, а монетарная политика. Приходится платить за рост доходов чиновников с газовыми и угольными баронами и падение доходов в производственной сфере.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:38

  Цитрин написав:
  Good Kid написав:На таком фоне в понедельник откроемся по 29, а то и хуже, к сожалению.


новости на курс влияния практически не оказывают. Курс уже давно зависит в основном только от эмиссии.

А вот если взглянуть на изменения денежных агрегатов, то вполне можем на 40 сходить. Но причина этому не новости, а монетарная политика. Приходится платить за рост доходов чиновников с газовыми и угольными баронами и падение доходов в производственной сфере.


Удалите, не позорьтесь
Good Kid
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:39

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 лют, 2022 10:52, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:23

  Hotab написав:
  Forum написав:Та ладно вам, какая там война? Вон темы форума почитайте)))

https://news.finance.ua/ru/news/-/50854 ... -rastsenki

Или под пулями и снарядами аренда бодрее растёт? Надо спросить жителей Донецка и Луганска, как там дорожает аренда на ежедневно обстреливаемых территориях, наших мечтательных лэнлордов наверное сильно улыбнёт...

Эти эксперты и под снарядами пели бы песни о подорожании аренды. Я с ними соглашусь, но лишь касательно Львова))). И то не факт. В случае серьезных заворушек девал, падение ВВП, а следовательно обесценивание недвиги (и аренды) по всей зоне гривны, а не в зоне БД.
З.Ы. Собран тревожный чумадан, зелень под грушей, бак авто заправлен, место сбора "для работы" уяснено.

Бустер уколот?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Можливо це ринок відігрує наперед навчання військових у Білорусії?
Або щось трапилось після обіду, що є дуже важливим для ринку але ми про це поки що не знаємо.

Протягом вчорашнього дня:
1 Провідні світові ЗМІ публікують статті про 99% імовірність масштабного вторгнення росії в Україну 15-16 лютого
2 Байден проводить термінові перемовини з очільниками Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, НАТО, ЄС, Європарламенту
3 Половина світових демократій переконливо рекомендує своїм громадянам терміново виїхати з України
4 на сьогодні заплановані термінові телефонні перемовини Макрон-пуйло, Байден-пуйло, бо ситуація критична, як ніколи
5 після перемовин помічників Байдена з провідними банками США щодо схеми та наслідків жорстких санкцій проти кремля термінова акція від ФРС виглядає підозрілою
6 Реальні військові навчання російських підрозділів по всьому периметру українського кордону (крім заходу)
Що ще мало вчора відбутися, що так виплинуло на російську економіку-курс рубля і курс грн???
Подібний інформаційний шторм недавно загнав дерево за 80 до долара і грн до 29. Тому з понеділка можуть бути варіанти. Спостерігаємо, до чого сьогодні домовляться Макрон, Байден і кремлівський псих
orest
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