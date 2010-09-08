|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 лют, 2022 10:55
orest добавлю ещё утреннюю смену курсов Харькове с 28,05/28,20на 28,15/28,30.альфаонлайн тоже переобулась ,что редкость на выходных.к вечеру воскресенья есть вероятность увидеть /28,50 и тогда мб понедельника откроется гепом вверх,догоняя рубль.откупил 28,15 проданное по 28,95,хотя не планировал.слишком стремительно развивается ситуация.
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1224
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:05
всякая коррупционная падаль (судьи, прокуроры, депутаты) бегут с корабля или еще пока нет ?
киевский и прочий элитный бетон, покупавшийся в прошлом году, там еще не распродают в 3-10 раза дешевле цены их покупки ?
готов даже "подставить "ведро"" и помочь какому-нибудь судье в продаже его элитного бетона по цене /5-10 прошлогодних цен.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3287
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1644 раз.
- Подякували: 1509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:18
orest написав: Realist написав:
Можливо це ринок відігрує наперед навчання військових у Білорусії?
Або щось трапилось після обіду, що є дуже важливим для ринку але ми про це поки що не знаємо.
Протягом вчорашнього дня:
1 Провідні світові ЗМІ публікують статті про 99% імовірність масштабного вторгнення росії в Україну 15-16 лютого
2 Байден проводить термінові перемовини з очільниками Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, НАТО, ЄС, Європарламенту
3 Половина світових демократій переконливо рекомендує своїм громадянам терміново виїхати з України
4 на сьогодні заплановані термінові телефонні перемовини Макрон-пуйло, Байден-пуйло, бо ситуація критична, як ніколи
5 після перемовин помічників Байдена з провідними банками США щодо схеми та наслідків жорстких санкцій проти кремля термінова акція від ФРС виглядає підозрілою
6 Реальні військові навчання російських підрозділів по всьому периметру українського кордону (крім заходу)
Що ще мало вчора відбутися, що так виплинуло на російську економіку-курс рубля і курс грн???
Подібний інформаційний шторм недавно загнав дерево за 80 до долара і грн до 29. Тому з понеділка можуть бути варіанти. Спостерігаємо, до чого сьогодні домовляться Макрон, Байден і кремлівський псих
цікаво, що зробить орест, і всепропальщики які вірять в 99% а вони не збудуться?
отряхнуться як курочка і далі будуть гнати зраду?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28193
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1391 раз.
- Подякували: 2460 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:20
flyman написав: orest написав: Realist написав:
Можливо це ринок відігрує наперед навчання військових у Білорусії?
Або щось трапилось після обіду, що є дуже важливим для ринку але ми про це поки що не знаємо.
Протягом вчорашнього дня:
1 Провідні світові ЗМІ публікують статті про 99% імовірність масштабного вторгнення росії в Україну 15-16 лютого
2 Байден проводить термінові перемовини з очільниками Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, НАТО, ЄС, Європарламенту
3 Половина світових демократій переконливо рекомендує своїм громадянам терміново виїхати з України
4 на сьогодні заплановані термінові телефонні перемовини Макрон-пуйло, Байден-пуйло, бо ситуація критична, як ніколи
5 після перемовин помічників Байдена з провідними банками США щодо схеми та наслідків жорстких санкцій проти кремля термінова акція від ФРС виглядає підозрілою
6 Реальні військові навчання російських підрозділів по всьому периметру українського кордону (крім заходу)
Що ще мало вчора відбутися, що так виплинуло на російську економіку-курс рубля і курс грн???
Подібний інформаційний шторм недавно загнав дерево за 80 до долара і грн до 29. Тому з понеділка можуть бути варіанти. Спостерігаємо, до чого сьогодні домовляться Макрон, Байден і кремлівський псих
цікаво, що зробить орест, і всепропальщики які вірять в 99% а вони не збудуться?
отряхнуться як курочка і далі будуть гнати зраду?
история перенесется до следующей осени-зимы.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3287
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1644 раз.
- Подякували: 1509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:20
vitaliian написав:
Никогда не слышал чтобы война анонсировалась всеми СМИ как новый фильм. Или какое то новое ноу хау.
после - не значит в следствии.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4160
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8399 раз.
- Подякували: 995 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:22
Буде весело, якщо з вівторка-середи підемо вниз
Чому?
Тому, що 90% тутешніх "експертів" трублять, що "будемо рости до 29!"
Але, панове!
Якщо #пудельнападе, то курс і 40, і 50+ може бути, але вам всім вже буде пох, який курс
Але - він НЕ нападе! - тому вже скоро ми побачимо 27,ХХ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
НЕ ТупійТЕ!©®™😁
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2686
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:26
Alex2007 написав:
всякая коррупционная падаль (судьи, прокуроры, депутаты) бегут с корабля или еще пока нет ?
киевский и прочий элитный бетон, покупавшийся в прошлом году, там еще не распродают в 3-10 раза дешевле цены их покупки ?
готов даже "подставить "ведро"" и помочь какому-нибудь судье в продаже его элитного бетона по цене /5-10 прошлогодних цен.
Не продадуть поки. Більшість з них розраховує повернутися з іспаній після можливої активної фази, "перевзутися", стати "малоросами" та знов доїти недолугу біомасу, нерухомість здавати "новопрібившим братіям".
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1674
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 356 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:29
ІНФЛЯЦІЙНИЙ ІДЕАЛЬНИЙ ШТОРМ... накриває планету
8-9-10 в гомеричці вже цього року???https://news.finance.ua/ua/news/-/50857 ... -yevrozonu
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12568
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:35
на этом фоне стратегическая "ціль" НБУ в 5 процентов, которая в прошлые годы не была достижима даже в отчетах госстата (ну разве что в начале 10х) , в настоящее время вообще выглядит как троллинг какой-то.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Суб 12 лют, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3287
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1644 раз.
- Подякували: 1509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:36
Успіх написав:
Буде весело, якщо з вівторка-середи підемо вниз
Чому?
Тому, що 90% тутешніх "експертів" трублять, що "будемо рости до 29!"
Але, панове!
Якщо #пудельнападе, то курс і 40, і 50+ може бути, але вам всім вже буде пох, який курс
Але - він НЕ нападе! - тому вже скоро ми побачимо 27,ХХ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
НЕ ТупійТЕ!©®™😁
надо 29, лучше 30, а потом уже 27-26, так что пусть папуга папугает
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3796
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 310 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29986
|20172591
|
|
|7960
|19434445
|
П'ят 11 лют, 2022 16:10
ЛОБ
|
|1412
|6170851
|
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler
|