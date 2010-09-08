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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 285
Гривня
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36
Долар
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Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:55

orest добавлю ещё утреннюю смену курсов Харькове с 28,05/28,20на 28,15/28,30.альфаонлайн тоже переобулась ,что редкость на выходных.к вечеру воскресенья есть вероятность увидеть /28,50 и тогда мб понедельника откроется гепом вверх,догоняя рубль.откупил 28,15 проданное по 28,95,хотя не планировал.слишком стремительно развивается ситуация.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

всякая коррупционная падаль (судьи, прокуроры, депутаты) бегут с корабля или еще пока нет ?
киевский и прочий элитный бетон, покупавшийся в прошлом году, там еще не распродают в 3-10 раза дешевле цены их покупки ?
готов даже "подставить "ведро"" и помочь какому-нибудь судье в продаже его элитного бетона по цене /5-10 прошлогодних цен. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:18

99% імовірність масштабного

  orest написав:
  Realist написав:Можливо це ринок відігрує наперед навчання військових у Білорусії?
Або щось трапилось після обіду, що є дуже важливим для ринку але ми про це поки що не знаємо.

Протягом вчорашнього дня:
1 Провідні світові ЗМІ публікують статті про 99% імовірність масштабного вторгнення росії в Україну 15-16 лютого
2 Байден проводить термінові перемовини з очільниками Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, НАТО, ЄС, Європарламенту
3 Половина світових демократій переконливо рекомендує своїм громадянам терміново виїхати з України
4 на сьогодні заплановані термінові телефонні перемовини Макрон-пуйло, Байден-пуйло, бо ситуація критична, як ніколи
5 після перемовин помічників Байдена з провідними банками США щодо схеми та наслідків жорстких санкцій проти кремля термінова акція від ФРС виглядає підозрілою
6 Реальні військові навчання російських підрозділів по всьому периметру українського кордону (крім заходу)
Що ще мало вчора відбутися, що так виплинуло на російську економіку-курс рубля і курс грн???
Подібний інформаційний шторм недавно загнав дерево за 80 до долара і грн до 29. Тому з понеділка можуть бути варіанти. Спостерігаємо, до чого сьогодні домовляться Макрон, Байден і кремлівський псих

цікаво, що зробить орест, і всепропальщики які вірять в 99% а вони не збудуться?
отряхнуться як курочка і далі будуть гнати зраду?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:20

  flyman написав:
  orest написав:
  Realist написав:Можливо це ринок відігрує наперед навчання військових у Білорусії?
Або щось трапилось після обіду, що є дуже важливим для ринку але ми про це поки що не знаємо.

Протягом вчорашнього дня:
1 Провідні світові ЗМІ публікують статті про 99% імовірність масштабного вторгнення росії в Україну 15-16 лютого
2 Байден проводить термінові перемовини з очільниками Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, НАТО, ЄС, Європарламенту
3 Половина світових демократій переконливо рекомендує своїм громадянам терміново виїхати з України
4 на сьогодні заплановані термінові телефонні перемовини Макрон-пуйло, Байден-пуйло, бо ситуація критична, як ніколи
5 після перемовин помічників Байдена з провідними банками США щодо схеми та наслідків жорстких санкцій проти кремля термінова акція від ФРС виглядає підозрілою
6 Реальні військові навчання російських підрозділів по всьому периметру українського кордону (крім заходу)
Що ще мало вчора відбутися, що так виплинуло на російську економіку-курс рубля і курс грн???
Подібний інформаційний шторм недавно загнав дерево за 80 до долара і грн до 29. Тому з понеділка можуть бути варіанти. Спостерігаємо, до чого сьогодні домовляться Макрон, Байден і кремлівський псих

цікаво, що зробить орест, і всепропальщики які вірять в 99% а вони не збудуться?
отряхнуться як курочка і далі будуть гнати зраду?


история перенесется до следующей осени-зимы. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Никогда не слышал чтобы война анонсировалась всеми СМИ как новый фильм. Или какое то новое ноу хау.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:22

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

Буде весело, якщо з вівторка-середи підемо вниз :D
Чому?
Тому, що 90% тутешніх "експертів" трублять, що "будемо рости до 29!"

Але, панове!
Якщо #пудельнападе, то курс і 40, і 50+ може бути, але вам всім вже буде пох, який курс ;)
Але - він НЕ нападе! - тому вже скоро ми побачимо 27,ХХ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
НЕ ТупійТЕ!©®™😁
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:26

  Alex2007 написав:всякая коррупционная падаль (судьи, прокуроры, депутаты) бегут с корабля или еще пока нет ?
киевский и прочий элитный бетон, покупавшийся в прошлом году, там еще не распродают в 3-10 раза дешевле цены их покупки ?
готов даже "подставить "ведро"" и помочь какому-нибудь судье в продаже его элитного бетона по цене /5-10 прошлогодних цен. :mrgreen:

Не продадуть поки. Більшість з них розраховує повернутися з іспаній після можливої активної фази, "перевзутися", стати "малоросами" та знов доїти недолугу біомасу, нерухомість здавати "новопрібившим братіям".
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:29

ІНФЛЯЦІЙНИЙ ІДЕАЛЬНИЙ ШТОРМ... накриває планету
8-9-10 в гомеричці вже цього року???


https://news.finance.ua/ua/news/-/50857 ... -yevrozonu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:35

  greenozon написав:ІНФЛЯЦІЙНИЙ ІДЕАЛЬНИЙ ШТОРМ... накриває планету
8-9-10 в гомеричці вже цього року???


https://news.finance.ua/ua/news/-/50857 ... -yevrozonu


на этом фоне стратегическая "ціль" НБУ в 5 процентов, которая в прошлые годы не была достижима даже в отчетах госстата (ну разве что в начале 10х) , в настоящее время вообще выглядит как троллинг какой-то.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 12 лют, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:36

  Успіх написав:Буде весело, якщо з вівторка-середи підемо вниз :D
Чому?
Тому, що 90% тутешніх "експертів" трублять, що "будемо рости до 29!"

Але, панове!
Якщо #пудельнападе, то курс і 40, і 50+ може бути, але вам всім вже буде пох, який курс ;)
Але - він НЕ нападе! - тому вже скоро ми побачимо 27,ХХ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
НЕ ТупійТЕ!©®™😁


надо 29, лучше 30, а потом уже 27-26, так что пусть папуга папугает
cohan
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