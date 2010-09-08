всякая коррупционная падаль (судьи, прокуроры, депутаты) бегут с корабля или еще пока нет ? киевский и прочий элитный бетон, покупавшийся в прошлом году, там еще не распродают в 3-10 раза дешевле цены их покупки ? готов даже "подставить "ведро"" и помочь какому-нибудь судье в продаже его элитного бетона по цене /5-10 прошлогодних цен.
Realist написав:Можливо це ринок відігрує наперед навчання військових у Білорусії? Або щось трапилось після обіду, що є дуже важливим для ринку але ми про це поки що не знаємо.
Протягом вчорашнього дня: 1 Провідні світові ЗМІ публікують статті про 99% імовірність масштабного вторгнення росії в Україну 15-16 лютого 2 Байден проводить термінові перемовини з очільниками Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, НАТО, ЄС, Європарламенту 3 Половина світових демократій переконливо рекомендує своїм громадянам терміново виїхати з України 4 на сьогодні заплановані термінові телефонні перемовини Макрон-пуйло, Байден-пуйло, бо ситуація критична, як ніколи 5 після перемовин помічників Байдена з провідними банками США щодо схеми та наслідків жорстких санкцій проти кремля термінова акція від ФРС виглядає підозрілою 6 Реальні військові навчання російських підрозділів по всьому периметру українського кордону (крім заходу) Що ще мало вчора відбутися, що так виплинуло на російську економіку-курс рубля і курс грн??? Подібний інформаційний шторм недавно загнав дерево за 80 до долара і грн до 29. Тому з понеділка можуть бути варіанти. Спостерігаємо, до чого сьогодні домовляться Макрон, Байден і кремлівський псих
цікаво, що зробить орест, і всепропальщики які вірять в 99% а вони не збудуться? отряхнуться як курочка і далі будуть гнати зраду?
Realist написав:Можливо це ринок відігрує наперед навчання військових у Білорусії? Або щось трапилось після обіду, що є дуже важливим для ринку але ми про це поки що не знаємо.
Протягом вчорашнього дня: 1 Провідні світові ЗМІ публікують статті про 99% імовірність масштабного вторгнення росії в Україну 15-16 лютого 2 Байден проводить термінові перемовини з очільниками Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, НАТО, ЄС, Європарламенту 3 Половина світових демократій переконливо рекомендує своїм громадянам терміново виїхати з України 4 на сьогодні заплановані термінові телефонні перемовини Макрон-пуйло, Байден-пуйло, бо ситуація критична, як ніколи 5 після перемовин помічників Байдена з провідними банками США щодо схеми та наслідків жорстких санкцій проти кремля термінова акція від ФРС виглядає підозрілою 6 Реальні військові навчання російських підрозділів по всьому периметру українського кордону (крім заходу) Що ще мало вчора відбутися, що так виплинуло на російську економіку-курс рубля і курс грн??? Подібний інформаційний шторм недавно загнав дерево за 80 до долара і грн до 29. Тому з понеділка можуть бути варіанти. Спостерігаємо, до чого сьогодні домовляться Макрон, Байден і кремлівський псих
цікаво, що зробить орест, і всепропальщики які вірять в 99% а вони не збудуться? отряхнуться як курочка і далі будуть гнати зраду?
Alex2007 написав:всякая коррупционная падаль (судьи, прокуроры, депутаты) бегут с корабля или еще пока нет ? киевский и прочий элитный бетон, покупавшийся в прошлом году, там еще не распродают в 3-10 раза дешевле цены их покупки ? готов даже "подставить "ведро"" и помочь какому-нибудь судье в продаже его элитного бетона по цене /5-10 прошлогодних цен.
Не продадуть поки. Більшість з них розраховує повернутися з іспаній після можливої активної фази, "перевзутися", стати "малоросами" та знов доїти недолугу біомасу, нерухомість здавати "новопрібившим братіям".
на этом фоне стратегическая "ціль" НБУ в 5 процентов, которая в прошлые годы не была достижима даже в отчетах госстата (ну разве что в начале 10х) , в настоящее время вообще выглядит как троллинг какой-то.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 12 лют, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.