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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:22
Буде весело, якщо з вівторка-середи підемо вниз
Чому?
Тому, що 90% тутешніх "експертів" трублять, що "будемо рости до 29!"
Але, панове!
Якщо #пудельнападе, то курс і 40, і 50+ може бути, але вам всім вже буде пох, який курс
Але - він НЕ нападе! - тому вже скоро ми побачимо 27,ХХ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
НЕ ТупійТЕ!©®™😁
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:26
Alex2007 написав:
всякая коррупционная падаль (судьи, прокуроры, депутаты) бегут с корабля или еще пока нет ?
киевский и прочий элитный бетон, покупавшийся в прошлом году, там еще не распродают в 3-10 раза дешевле цены их покупки ?
готов даже "подставить "ведро"" и помочь какому-нибудь судье в продаже его элитного бетона по цене /5-10 прошлогодних цен.
Не продадуть поки. Більшість з них розраховує повернутися з іспаній після можливої активної фази, "перевзутися", стати "малоросами" та знов доїти недолугу біомасу, нерухомість здавати "новопрібившим братіям".
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:29
ІНФЛЯЦІЙНИЙ ІДЕАЛЬНИЙ ШТОРМ... накриває планету
8-9-10 в гомеричці вже цього року???https://news.finance.ua/ua/news/-/50857 ... -yevrozonu
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:35
на этом фоне стратегическая "ціль" НБУ в 5 процентов, которая в прошлые годы не была достижима даже в отчетах госстата (ну разве что в начале 10х) , в настоящее время вообще выглядит как троллинг какой-то.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Суб 12 лют, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:36
Успіх написав:
Буде весело, якщо з вівторка-середи підемо вниз
Чому?
Тому, що 90% тутешніх "експертів" трублять, що "будемо рости до 29!"
Але, панове!
Якщо #пудельнападе, то курс і 40, і 50+ може бути, але вам всім вже буде пох, який курс
Але - він НЕ нападе! - тому вже скоро ми побачимо 27,ХХ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
НЕ ТупійТЕ!©®™😁
надо 29, лучше 30, а потом уже 27-26, так что пусть папуга папугает
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:54
Киев 28.21/28.35
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:55
Харьков 28.15 - 28.40.
Вчера днем 28.00 - 28.15, вечером 28.05 - 28.20.
Пока писал, одна из обменок уже 28.20 - 28.45. Наперегонки.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Суб 12 лют, 2022 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:58
kluychkooleg написав:
Харьков 28.15 - 28.40. Вчера днем 28.00 - 28.15, вечером 28.05 - 28.20.
Чердак по.20 возьмёт сейчас. А через полчаса все будут брать.*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:59
Интересно на каком курсе "поломается" онлайн обмены...*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 12 лют, 2022 12:00
а поки що супер-вигідний банк "Львів" перемалював 28.10/28.35
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