Realist написав:Можливо це ринок відігрує наперед навчання військових у Білорусії? Або щось трапилось після обіду, що є дуже важливим для ринку але ми про це поки що не знаємо.
Подібний інформаційний шторм недавно загнав дерево за 80 до долара і грн до 29. Тому з понеділка можуть бути варіанти. Спостерігаємо, до чого сьогодні домовляться Макрон, Байден і кремлівський псих
Дякую. Як правило новини читаю із стрічки у ФБ. Там стежу за всіма нашими провідними ЗМІ та цікавими авторами. І там вчора весь день було спокійно. А весь рух із рублем та гривнею почався десь в районі 16.00 за Києвом тому я і був розгублений та не хотів діяти на емоціях. На момент мого допису, я ще не бачив новин від The Guardian, Spigel та інших. Але навіть після цих новин я поділяю точку зору висвітлену CNN. Її підтримують для прикладу Фурса, Бутусов, та форумчанин Істребін. Повністю погоджуюсь із вами, що паніка може повторити недавню ситуацію із курсом. Думаю до 28,5-28,7 можемо сходити виключно на новинному фоні. Але якщо ескалації все-таки не буде, то тоді вже точно після цього маємо відкотистись нижче 28, щоб переосмислити, що буде далі. Позакривався де було можна по 27,15. А от Укргаз (віддаю їм належне) "наказав мене на 10 копійок бо сьогодні зранку вони продають вже по 28,3. Поки ще думаю. Чекатиму новин від розмови Байдена із Путіним.
Realist написав:Можливо це ринок відігрує наперед навчання військових у Білорусії? Або щось трапилось після обіду, що є дуже важливим для ринку але ми про це поки що не знаємо.
Подібний інформаційний шторм недавно загнав дерево за 80 до долара і грн до 29. Тому з понеділка можуть бути варіанти. Спостерігаємо, до чого сьогодні домовляться Макрон, Байден і кремлівський псих
Дякую. Як правило новини читаю із стрічки у ФБ. Там стежу за всіма нашими провідними ЗМІ та цікавими авторами. І там вчора весь день було спокійно. А весь рух із рублем та гривнею почався десь в районі 16.00 за Києвом тому я і був розгублений та не хотів діяти на емоціях. На момент мого допису, я ще не бачив новин від The Guardian, Spigel та інших. Але навіть після цих новин я поділяю точку зору висвітлену CNN. Її підтримують для прикладу Фурса, Бутусов, та форумчанин Істребін. Повністю погоджуюсь із вами, що паніка може повторити недавню ситуацію із курсом. Думаю до 28,5-28,7 можемо сходити виключно на новинному фоні. Але якщо ескалації все-таки не буде, то тоді вже точно після цього маємо відкотистись нижче 28, щоб переосмислити, що буде далі. Позакривався де було можна по 27,15. А от Укргаз (віддаю їм належне) "наказав мене на 10 копійок бо сьогодні зранку вони продають вже по 28,3. Поки ще думаю. Чекатиму новин від розмови Байдена із Путіним.
Иcправьте мечту про 27.15. А что мешает перекинуть из Укргаза гривню в банк, где 28.15?
kluychkooleg написав:Иcправьте мечту про 27.15. А что мешает перекинуть из Укргаза гривню в банк, где 28.15?
Вихідні. Є ґарантія, що кошти впадуть на рахунок іншого банку сьогодні? Я якось із Креді В Укргаз надсилав на вихідних. Отримав тільки в понеділок. А в понеділок може бути вже не так цікаво. АПД. Закрив питання по 28.30 З понеділка піду частину $ заберу звідти. Після попередньої паніки вони трохи змінили стратегію курсоутворення. Для мене вона не комфортна. Тим більше, що нарешті став клієнтом б. Львів. Вихідні. Потрібно приділити увагу сім'ї. Не хочу весь час моніторити пресу. тим більше що там же здавав по 28,8 і два тижні гривня стояла на про-запасі.
Востаннє редагувалось Realist в Суб 12 лют, 2022 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:всякая коррупционная падаль (судьи, прокуроры, депутаты) бегут с корабля или еще пока нет ? киевский и прочий элитный бетон, покупавшийся в прошлом году, там еще не распродают в 3-10 раза дешевле цены их покупки ? готов даже "подставить "ведро"" и помочь какому-нибудь судье в продаже его элитного бетона по цене /5-10 прошлогодних цен.
Во Львове очень много машин с киевскими номерами, ещё слышал что дома в пригородах разбирают.