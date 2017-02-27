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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9223922492259226>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 296
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:47

  Investor_K написав:Госдума сейчас опять поднимет курс вверх

Думаю не должна... т.к. эта новость, по сравнению с тем что уже в этом году мы увидели, не такая резонансная... Просто де-юре оформили, то что уже де-факто и так происходило с 2014 г.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:50

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 18664(24751)випадки на добу за 14 лютого. НАРЕШТІ ВПАЛИ!

Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижні:

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,1274
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0035
Повні оберти МБ за тиждень - 2675,3190
Середні оберти за тиждень - 535,0638
Середні оберти за рік - 540,9157
СередньоТижневеЗважене - 28,3126

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0224
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0093
Повні оберти МБ за тиждень - 2539,9642
Середні оберти за тиждень - 507,9928
Середні оберти за рік - 535,0366
СередньоТижневеЗважене - 27,9726


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена падала увесь тиждень.

Середні оберти за тиждень меньші ніж середні оберти за рік вже другий тиждень. При рості курсу валюти раніши миттєво росли і оберти! Я пишаюсь Українцями! При такому шаленому психологічному тиску вони не обновили і січневі максімуми цого року. Не надзюдзюрили, як дехто з іноземців, тікаючи у Львів!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,2916(27,9494) грн./доляр. Виросло! СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 28,2014(28,2481) грн./дол. Припало! І це на 9,02 коп./дол. МЕНЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2022 рік при ПРОДАЖІ доляра складає 0,32(-1,07) відсотка. Доляр перекуплено. Як і попереджали, доляр зайшов в зону перекупленості! Та на моменті треба бути не меньш уважним, бо він має бажання повернутися у зону перепроданості! Йде до СередньоРічної зваженої у низ з гори!

На моменті доляр ПЕРЕКУПЛЕНО всього на 9,02 копійки по показниках 2022 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,9726(28,3126) грн./дол., а продавав дорожче.

Зображення

Подивитись 2021 рік

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:51

  Hotab написав:Сколько у них есть для этого времени? На конец месяца?
Какие действия банка, если клиенты , купившие онлайн 50-100 куе, по звонку просят через день-два на отделении им их отдать наличными?

Действия банка такие же, как и во времена не летания самолетов 8)
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:51

  flyman написав:
  Grand Touring написав:Рекордная сумма продажи за день. Паникеры пока останутся с дорогим долларом

нарешті НБУ зробив що від нього і очікувалося, а не піпєткою накрапував,
от якби так ще на початку січня
По-моему, все правильно делает. В январе паника нарастала не так резко, поэтому гасилась дозировано. За январь НБУ продал 1,5 млрд долл.

Вчера, паника была резкой. Потому что всякие "хитропопые и суперинформированные" с родственниками и друзьями аля глав отделений банков решили первыми выхватить пока еще дешевый и доступный доллар перед войной. За 1 день продали 0,4 млрд. долл. - почти треть от января. Поведение НБУ соответствует ситуации - он видит что не зря палит резервы и скоро будет в плюсе от этой интервенции.

Вчерашняя информ атака была мощной, мощнее наверное непосредственно боевые действия.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:04

  Grand Touring написав: люди пока что еще не пришли в себя, что делать с опустошонными кредитными лимитами после покупки доллара и куда делись российские танки


Не совсем так. В Николаеве, например, люди массово не опустошали кредитки и не гребли валюту. Вчера и на выходных возле банкоматов Привата наблюдалось не более 5 чел. в очереди, возле других банкоматов - вообще никого. В супермаркетах тоже без ажиотажа - в тележках на кассе обычные продукты - не вода и спички, не консервы... Пустых полок в магазинах нет, все заполнены товарами.
Живу в многоэтажке. Все соседи и их машины на месте, в чате ни одного вопроса по войне, как будто ничего не происходит.
Курс на сейчас: 27,95 - 28,35
По поводу "куда делись танки" - пока рано делать выводы, еще не все оглобли развернули.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:14

  centurionus написав:
  Hotab написав:Мне кажется тормознутый ощад ничего не перепишет и даст возможность вечером полить по нынешнему .30. Пусть без нала, но на карту.

Мабуть, у них спалах захворюванності зараз. Похворіли і валютні манагери.


Ха!
Ви недооцінюєте Ощад...
Зрозумівши, що курс змінити нікому -- він тупо вимкнув сайт: https://online.oschadbank.ua/wb/
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:21

  Bobua написав:
  centurionus написав:
  Hotab написав:Мне кажется тормознутый ощад ничего не перепишет и даст возможность вечером полить по нынешнему .30. Пусть без нала, но на карту.

Мабуть, у них спалах захворюванності зараз. Похворіли і валютні манагери.


Ха!
Ви недооцінюєте Ощад...
Зрозумівши, що курс змінити нікому -- він тупо вимкнув сайт: https://online.oschadbank.ua/wb/


Просто обед. У них и отделение с 13 до 13.30 закрывается. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:30

  Bobua написав:
  centurionus написав:
  Hotab написав:Мне кажется тормознутый ощад ничего не перепишет и даст возможность вечером полить по нынешнему .30. Пусть без нала, но на карту.

Мабуть, у них спалах захворюванності зараз. Похворіли і валютні манагери.

Ви недооцінюєте Ощад...
Зрозумівши, що курс змінити нікому -- він тупо вимкнув сайт: https://online.oschadbank.ua/wb/

У них сегодня с самого утра все программы висят, а сейчас кроме сайта зависло ещё и приложение, я только и успел сдать пятерочку по 28,30 из купленных вчера там же по 28,20... Может оно и к лучшему//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:43

Купили доллары - спите спокойно. Зарабатывайте в других местах. Играться с бумажками (гривнами) опасно, и вредно для здоровья. Одни нервы.
Сдавайте квартиры, гаражи, машины в аренду. Надёжнее и выгоднее.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:05

  Omega написав:Купили доллары - спите спокойно. Зарабатывайте в других местах. Играться с бумажками (гривнами) опасно, и вредно для здоровья. Одни нервы.
Сдавайте квартиры, гаражи, машины в аренду. Надёжнее и выгоднее.
Оно то так, но всё это (квартиры, машины, гаражи) нужно сперва приобрести...
asti
 
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