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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9223922492259226

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 296
Гривня
12%
36
Долар
59%
176
Євро
5%
15
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
8
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:16

  asti написав:
  Omega написав:Купили доллары - спите спокойно. Зарабатывайте в других местах. Играться с бумажками (гривнами) опасно, и вредно для здоровья. Одни нервы.
Сдавайте квартиры, гаражи, машины в аренду. Надёжнее и выгоднее.
Оно то так, но всё это (квартиры, машины, гаражи) нужно сперва приобрести...

сумма, с которой выходят более-менее ощутимые проценты, как раз соответствует нижней планке входа в условные гаражи :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:30

  juristkostya написав:
  asti написав:
  Omega написав:Купили доллары - спите спокойно. Зарабатывайте в других местах. Играться с бумажками (гривнами) опасно, и вредно для здоровья. Одни нервы.
Сдавайте квартиры, гаражи, машины в аренду. Надёжнее и выгоднее.
Оно то так, но всё это (квартиры, машины, гаражи) нужно сперва приобрести...

сумма, с которой выходят более-менее ощутимые проценты, как раз соответствует нижней планке входа в условные гаражи :-)
Так и есть. Аренда гаража - 3000 грн. в месяц в спальном районе. Да, не много, но спокойно.
Если с машиной - риск ДТП, угона, дорогого ремонта. Но заработок выше. :idea:
Omega
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  #<1 ... 9223922492259226
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