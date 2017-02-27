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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лют, 2022 14:16
asti написав: Omega написав:
Купили доллары - спите спокойно. Зарабатывайте в других местах. Играться с бумажками (гривнами) опасно, и вредно для здоровья. Одни нервы.
Сдавайте квартиры, гаражи, машины в аренду. Надёжнее и выгоднее.
Оно то так, но всё это (квартиры, машины, гаражи) нужно сперва приобрести...
сумма, с которой выходят более-менее ощутимые проценты, как раз соответствует нижней планке входа в условные гаражи
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juristkostya
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:30
juristkostya написав: asti написав: Omega написав:
Купили доллары - спите спокойно. Зарабатывайте в других местах. Играться с бумажками (гривнами) опасно, и вредно для здоровья. Одни нервы.
Сдавайте квартиры, гаражи, машины в аренду. Надёжнее и выгоднее.
Оно то так, но всё это (квартиры, машины, гаражи) нужно сперва приобрести...
сумма, с которой выходят более-менее ощутимые проценты, как раз соответствует нижней планке входа в условные гаражи
Так и есть. Аренда гаража - 3000 грн. в месяц в спальном районе. Да, не много, но спокойно.
Если с машиной - риск ДТП, угона, дорогого ремонта. Но заработок выше.
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Omega
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