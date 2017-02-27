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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 92279228922992309231>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 296
Гривня
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Долар
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Євро
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Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 20:59

  холява написав:Как часто вы видели выступление АМЕРИКАНСКОГО президента с срочным обращением по Украине ?
очевидное невероятное. Вижу два варианта скажет Аллилуйя мы договорились с Путиным мы ему три кило рошенок а он не нападет или наоборот, мы предлагали ему рошенки а он отказался, спасайся кто может.

А если серьезно авторитет американской разведки и топовых газет сильно подорван, Байден должен его спасти каким то заявлением. Логичнее всего сказать, что войну предотвратили именно они. Если они сами про себя такое скажут, будет слишком комично.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 лют, 2022 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:А если серьезно авторитет американской разведки и топовых газет сильно подорван, Байден должен его спасти каким то заявлением.

Ми постачаємо зброю, і цим зупиняємо агресора, а якщо не зупинится, то доб'ємо санкціями. І всі задоволені.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:10

  vitaliian написав:
  холява написав:Как часто вы видели выступление АМЕРИКАНСКОГО президента с срочным обращением по Украине ?
очевидное невероятное. Вижу два варианта скажет Аллилуйя мы договорились с Путиным мы ему три кило рошенок а он не нападет или наоборот, мы предлагали ему рошенки а он отказался, спасайся кто может.

А если серьезно авторитет американской разведки и топовых газет сильно подорван, Байден должен его спасти каким то заявлением. Логичнее всего сказать, что войну предотвратили именно они. Если они сами про себя такое скажут, будет слишком комично.


"витамин "-не наглейте .
Вот выступит он, сравним с вашими предложениями про Рошенки и спасение .
Быть Добру !
холява
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200

Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/n ... las-na-200

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/n ... las-na-200
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:12

  orest написав:
  centurionus написав:
  asti написав:У них сегодня с самого утра все программы висят, а сейчас кроме сайта зависло ещё и приложение, я только и успел сдать пятерочку по 28,30 из купленных вчера там же по 28,20... Может оно и к лучшему//)

Досі не працює. Є відчуття, що відповідальних за онлайн-банкінг запроторили до катівні на "профілактичну бесіду", аби слідкували за зміною цифр. :(
28.10-28.20/28.30-28.35

На сайти Міноборони, ЗСУ, Ощаду і бегемоту відбувається масований хакерський напад. Не відомо які ще відомства і обєкти інфраструктури постраждають від масованих DDoS-атак.
Новини з москви не однозначні, Шольц виглядав розгубленим і роздратованим. Хєрло вимагає термінового декларування "позаблоковості" України та особливого статусу для лугандону. Фінт з визнанням може бути як каталізатор. Піаніст обіцяв Шольцу на днях законопроекти по особливому статусу і виборах, якщо їх не буде хєрло через 30 днів (чи швидше) визнає "республіки". По переділу ринку енергоносіїв Європи, виглядає, теж є неочікувані корекції. Крим, очікувано, ніхто не згадує...
Після жахливих корупційних злочинів Шредера та Меркель і потурання та допомозі в максимальній метатстатизації євроорганізму мафіозно-корупційними осередками москви, йому буде важко щось міняти, навіть якщо у нього є намір...

Да, по электронным базам таки шарахнули. Дия тоже днем почти легла в плане документооборота. Под вечер многое уже восстановили, работают в авральном режиме.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:14

  GDV29 написав:ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200

Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/n ... las-na-200

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/n ... las-na-200


Я не сомневаюсь в вашей компетенции , но а зачем им газ , если сейчас , согласно показаний "синоптика " у них +10+13 градусов ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:Да, по электронным базам таки шарахнули. Дия тоже днем почти легла в плане документооборота. Под вечер многое уже восстановили, работают в авральном режиме.


гопник - он гопник и есть. "не твоя - вот ты и бесишься"
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:42

  холява написав:
  GDV29 написав:ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200

Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/n ... las-na-200

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/n ... las-na-200


Я не сомневаюсь в вашей компетенции , но а зачем им газ , если сейчас , согласно показаний "синоптика " у них +10+13 градусов ?

возможно они его используют в промышленности или подсчитывают дебет с кредитом на последующие холода
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:фев, 2022 20:59
  холява писал(а):
Как часто вы видели выступление АМЕРИКАНСКОГО президента с срочным обращением по Украине ?
очевидное невероятное. Вижу два варианта скажет Аллилуйя мы договорились с Путиным мы ему три кило рошенок а он не нападет или наоборот, мы предлагали ему рошенки а он отказался, спасайся кто может.

А если серьезно авторитет американской разведки и топовых газет сильно подорван, Байден должен его спасти каким то заявлением. Логичнее всего сказать, что войну предотвратили именно они. Если они сами про себя такое скажут, будет слишком комично


Так и есть. А что комичного? - нормальная ответка в гибридной войне. Закидали сливами и вбросами так, что они потеряли контроль над игрой и куда их ведут (на убой, под новые вкусные санкции). А Байден расскажет избирателям, как он спас мир от 3МВ. не то что кабул от талибов. все норм
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можливо, нічого поганого для гривні і не прозвучить, але ніхто нікого й не заспокоїть

https://24tv.ua/bilomu-domi-nazvali-tem ... i_n1868665

https://24tv.ua/svit-maye-buti-pilnim-n ... n_n1868619

Але для російської економіки нічого доброго не скажуть. Міжнародний бізнес продовжують виганяти з економіки і фінінструментів. В любому випадку, інформаційний фон і геополітика в найближчі дні сприятливими для грн не стануть. Крім того, саме зараз вирішується чи ми ВЗАГАЛІ отримаємо хоч якийсь газ з імпортних джерел...
Теперішня тривала і аномально тепла погода - це нам подарунок від Всевишнього...
orest
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