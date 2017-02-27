холява написав:Как часто вы видели выступление АМЕРИКАНСКОГО президента с срочным обращением по Украине ?
очевидное невероятное. Вижу два варианта скажет Аллилуйя мы договорились с Путиным мы ему три кило рошенок а он не нападет или наоборот, мы предлагали ему рошенки а он отказался, спасайся кто может.
А если серьезно авторитет американской разведки и топовых газет сильно подорван, Байден должен его спасти каким то заявлением. Логичнее всего сказать, что войну предотвратили именно они. Если они сами про себя такое скажут, будет слишком комично.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 лют, 2022 21:02, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Как часто вы видели выступление АМЕРИКАНСКОГО президента с срочным обращением по Украине ?
очевидное невероятное. Вижу два варианта скажет Аллилуйя мы договорились с Путиным мы ему три кило рошенок а он не нападет или наоборот, мы предлагали ему рошенки а он отказался, спасайся кто может.
А если серьезно авторитет американской разведки и топовых газет сильно подорван, Байден должен его спасти каким то заявлением. Логичнее всего сказать, что войну предотвратили именно они. Если они сами про себя такое скажут, будет слишком комично.
"витамин "-не наглейте . Вот выступит он, сравним с вашими предложениями про Рошенки и спасение . Быть Добру !
Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.
asti написав:У них сегодня с самого утра все программы висят, а сейчас кроме сайта зависло ещё и приложение, я только и успел сдать пятерочку по 28,30 из купленных вчера там же по 28,20... Может оно и к лучшему//)
Досі не працює. Є відчуття, що відповідальних за онлайн-банкінг запроторили до катівні на "профілактичну бесіду", аби слідкували за зміною цифр. 28.10-28.20/28.30-28.35
На сайти Міноборони, ЗСУ, Ощаду і бегемоту відбувається масований хакерський напад. Не відомо які ще відомства і обєкти інфраструктури постраждають від масованих DDoS-атак. Новини з москви не однозначні, Шольц виглядав розгубленим і роздратованим. Хєрло вимагає термінового декларування "позаблоковості" України та особливого статусу для лугандону. Фінт з визнанням може бути як каталізатор. Піаніст обіцяв Шольцу на днях законопроекти по особливому статусу і виборах, якщо їх не буде хєрло через 30 днів (чи швидше) визнає "республіки". По переділу ринку енергоносіїв Європи, виглядає, теж є неочікувані корекції. Крим, очікувано, ніхто не згадує... Після жахливих корупційних злочинів Шредера та Меркель і потурання та допомозі в максимальній метатстатизації євроорганізму мафіозно-корупційними осередками москви, йому буде важко щось міняти, навіть якщо у нього є намір...
Да, по электронным базам таки шарахнули. Дия тоже днем почти легла в плане документооборота. Под вечер многое уже восстановили, работают в авральном режиме.
GDV29 написав:ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200
Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.
GDV29 написав:ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200
Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.
vitaliian написав:фев, 2022 20:59 холява писал(а): Как часто вы видели выступление АМЕРИКАНСКОГО президента с срочным обращением по Украине ? очевидное невероятное. Вижу два варианта скажет Аллилуйя мы договорились с Путиным мы ему три кило рошенок а он не нападет или наоборот, мы предлагали ему рошенки а он отказался, спасайся кто может.
А если серьезно авторитет американской разведки и топовых газет сильно подорван, Байден должен его спасти каким то заявлением. Логичнее всего сказать, что войну предотвратили именно они. Если они сами про себя такое скажут, будет слишком комично
Так и есть. А что комичного? - нормальная ответка в гибридной войне. Закидали сливами и вбросами так, что они потеряли контроль над игрой и куда их ведут (на убой, под новые вкусные санкции). А Байден расскажет избирателям, как он спас мир от 3МВ. не то что кабул от талибов. все норм
Але для російської економіки нічого доброго не скажуть. Міжнародний бізнес продовжують виганяти з економіки і фінінструментів. В любому випадку, інформаційний фон і геополітика в найближчі дні сприятливими для грн не стануть. Крім того, саме зараз вирішується чи ми ВЗАГАЛІ отримаємо хоч якийсь газ з імпортних джерел... Теперішня тривала і аномально тепла погода - це нам подарунок від Всевишнього...