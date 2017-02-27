Для тех, кто еще чего-то ждет сегодня ночью: примите к сведению, что РЛ лично изволили вернуться в пенаты и завтра планируют грудью встретить агрессора в Марике. Ну погудит там, пайков раздаст. Не переймайтесь (сверх меры)
centurionus написав:Досі не працює. Є відчуття, що відповідальних за онлайн-банкінг запроторили до катівні на "профілактичну бесіду", аби слідкували за зміною цифр. 28.10-28.20/28.30-28.35
На сайти Міноборони, ЗСУ, Ощаду і бегемоту відбувається масований хакерський напад. Не відомо які ще відомства і обєкти інфраструктури постраждають від масованих DDoS-атак. Новини з москви не однозначні, Шольц виглядав розгубленим і роздратованим. Хєрло вимагає термінового декларування "позаблоковості" України та особливого статусу для лугандону. Фінт з визнанням може бути як каталізатор. Піаніст обіцяв Шольцу на днях законопроекти по особливому статусу і виборах, якщо їх не буде хєрло через 30 днів (чи швидше) визнає "республіки". По переділу ринку енергоносіїв Європи, виглядає, теж є неочікувані корекції. Крим, очікувано, ніхто не згадує... Після жахливих корупційних злочинів Шредера та Меркель і потурання та допомозі в максимальній метатстатизації євроорганізму мафіозно-корупційними осередками москви, йому буде важко щось міняти, навіть якщо у нього є намір...
Да, по электронным базам таки шарахнули. Дия тоже днем почти легла в плане документооборота. Под вечер многое уже восстановили, работают в авральном режиме.
шо там шарахать, якщо бази набивала контора з корінням в РБ/РФ
GDV29 написав:ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200
Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.
matroSkin написав:Для тех, кто еще чего-то ждет сегодня ночью: примите к сведению, что РЛ лично изволили вернуться в пенаты и завтра планируют грудью встретить агрессора в Марике. Ну погудит там, пайков раздаст. Не переймайтесь (сверх меры)
Ми вже бачили як він гудів у 2014 у донецьку. х.з. чи він там пайки готує чи хліб-сіль.
GDV29 написав:ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200
Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.
холява написав:Как часто вы видели выступление АМЕРИКАНСКОГО президента с срочным обращением по Украине ?
очевидное невероятное. Вижу два варианта скажет Аллилуйя мы договорились с Путиным мы ему три кило рошенок а он не нападет или наоборот, мы предлагали ему рошенки а он отказался, спасайся кто может.
А если серьезно авторитет американской разведки и топовых газет сильно подорван, Байден должен его спасти каким то заявлением. Логичнее всего сказать, что войну предотвратили именно они. Если они сами про себя такое скажут, будет слишком комично.
Ви трохи недоотримали інформацію. Про міжвідомчу групу Саллівана не чули? Створена в лстопаді 2021. Це, словом, контгра на основі помилок першої половини 2021. Що вийде - побачимо.
Байден вживую: https://www.youtube.com/watch?v=n3bog7iL3dg с переводом (рус) ничего такого, внушительно и строго, без прорывов... в кибератаки, говорит, тоже не балуйтесь - люди нормально валютообменом не могут заниматься