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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9228922992309231>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 296
Гривня
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36
Долар
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Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для тех, кто еще чего-то ждет сегодня ночью: примите к сведению, что РЛ лично изволили вернуться в пенаты и завтра планируют грудью встретить агрессора в Марике. Ну погудит там, пайков раздаст. Не переймайтесь (сверх меры)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:59

  antey1969 написав:
  orest написав:
  centurionus написав:Досі не працює. Є відчуття, що відповідальних за онлайн-банкінг запроторили до катівні на "профілактичну бесіду", аби слідкували за зміною цифр. :(
28.10-28.20/28.30-28.35

На сайти Міноборони, ЗСУ, Ощаду і бегемоту відбувається масований хакерський напад. Не відомо які ще відомства і обєкти інфраструктури постраждають від масованих DDoS-атак.
Новини з москви не однозначні, Шольц виглядав розгубленим і роздратованим. Хєрло вимагає термінового декларування "позаблоковості" України та особливого статусу для лугандону. Фінт з визнанням може бути як каталізатор. Піаніст обіцяв Шольцу на днях законопроекти по особливому статусу і виборах, якщо їх не буде хєрло через 30 днів (чи швидше) визнає "республіки". По переділу ринку енергоносіїв Європи, виглядає, теж є неочікувані корекції. Крим, очікувано, ніхто не згадує...
Після жахливих корупційних злочинів Шредера та Меркель і потурання та допомозі в максимальній метатстатизації євроорганізму мафіозно-корупційними осередками москви, йому буде важко щось міняти, навіть якщо у нього є намір...

Да, по электронным базам таки шарахнули. Дия тоже днем почти легла в плане документооборота. Под вечер многое уже восстановили, работают в авральном режиме.

шо там шарахать, якщо бази набивала контора з корінням в РБ/РФ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Але для російської економіки нічого доброго не скажуть. Міжнародний бізнес продовжують виганяти з економіки і фінінструментів
когда из газодобычи выгонят иностранные корпорации тогда станет интересно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:11

  холява написав:
  GDV29 написав:ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200

Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/n ... las-na-200

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/n ... las-na-200


Я не сомневаюсь в вашей компетенции , но а зачем им газ , если сейчас , согласно показаний "синоптика " у них +10+13 градусов ?

борщ варить, ээ вырабатывать...
я панировал на середину февраля, более сильную просадку, подождёмс...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:20

  matroSkin написав:Для тех, кто еще чего-то ждет сегодня ночью: примите к сведению, что РЛ лично изволили вернуться в пенаты и завтра планируют грудью встретить агрессора в Марике. Ну погудит там, пайков раздаст. Не переймайтесь (сверх меры)

Ми вже бачили як він гудів у 2014 у донецьку. х.з. чи він там пайки готує чи хліб-сіль.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:41

  холява написав:
  GDV29 написав:ЦІНА НА ГАЗ У ЄВРОПІ ЗА ДВА ДНІ ЗНИЗИЛАСЯ НА $200

Ціна на газ у Європі менш ніж за два дні знизилася на 200$, пише Glavred. За даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить близько $800 за тисячу кубометрів. Двома днями раніше газ торгувався понад $1000.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/n ... las-na-200

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/n ... las-na-200


Я не сомневаюсь в вашей компетенции , но а зачем им газ , если сейчас , согласно показаний "синоптика " у них +10+13 градусов ?

А що в них це не такий інертний процес, як у нас зменшити температуру носія опалення? Пригадую таку фізику пояснення.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:43

  orest написав:Американський президент Джо Байден виступить з терміновим зверненням щодо ситуації навколо України. Це станеться 15 лютого, приблизно о 22:30 за Києвом.
https://24tv.ua/bayden-vistupit-termino ... i_n1868598

Ставитиме на голосування приєднання 51 штатом?
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:52

  vitaliian написав:
  холява написав:Как часто вы видели выступление АМЕРИКАНСКОГО президента с срочным обращением по Украине ?
очевидное невероятное. Вижу два варианта скажет Аллилуйя мы договорились с Путиным мы ему три кило рошенок а он не нападет или наоборот, мы предлагали ему рошенки а он отказался, спасайся кто может.

А если серьезно авторитет американской разведки и топовых газет сильно подорван, Байден должен его спасти каким то заявлением. Логичнее всего сказать, что войну предотвратили именно они. Если они сами про себя такое скажут, будет слишком комично.

Ви трохи недоотримали інформацію. Про міжвідомчу групу Саллівана не чули? Створена в лстопаді 2021. Це, словом, контгра на основі помилок першої половини 2021. Що вийде - побачимо.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:01

  Прораб написав:
  orest написав:Американський президент Джо Байден виступить з терміновим зверненням щодо ситуації навколо України. Це станеться 15 лютого, приблизно о 22:30 за Києвом.
https://24tv.ua/bayden-vistupit-termino ... i_n1868598

Ставитиме на голосування приєднання 51 штатом?


того бідона треба на помойку історії, що він верзе... жахіття якесь


Востаннє редагувалось greenozon в Вів 15 лют, 2022 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Байден вживую:
https://www.youtube.com/watch?v=n3bog7iL3dg
с переводом (рус)
ничего такого, внушительно и строго, без прорывов...
в кибератаки, говорит, тоже не балуйтесь - люди нормально валютообменом не могут заниматься :mrgreen:
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