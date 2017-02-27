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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лют, 2022 23:04
greenozon а що вам не сподобалось?
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matroSkin
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Додано: Вів 15 лют, 2022 23:08
Рейтерс уже запустил онлайн-трансляцию "Вид на Майдан посреди рос-укр кризиса"
"Вид на вторжение, онлайн, без смс и регистрации"
Все свалили, и теперь будут через вебку наблюдать под попкорн.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Вів 15 лют, 2022 23:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 23:11
matroSkin написав:greenozon
а що вам не сподобалось?
ніяких рішучих дій, одні вербальні інтервенції...
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Додано: Вів 15 лют, 2022 23:14
Вкладчик1234 написав:
Все свалили, и теперь будут через вебку наблюдать под попкорн.
Кто-то видел вкладчика на фронтах американских воен?? Тогда вопрос 2: кто-то понимает, почему эту мамкину черешню должны защищать американцы??
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Додано: Вів 15 лют, 2022 23:50
Гороховский (моно) в ФБ (час назад):
Ddos-атака, на самом деле, идет на почти все украинские банки с разной результативностью. Приват, Ощад.
Пробовали Альфу и А-банк.
Сейчас, пять минут назад, пошли к нам массированные запросы из узла в Нидерландах.
Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, вынуждены будем временно отключить «внешний мир» и оставить только Украину.
Буду держать вас в курсе. Веселое время, конечно:(
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matroSkin
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Додано: Сер 16 лют, 2022 00:00
matroSkin написав:
Гороховский (моно) в ФБ (час назад):
Ddos-атака, на самом деле, идет на почти все украинские банки с разной результативностью. Приват, Ощад.
Пробовали Альфу и А-банк.
Сейчас, пять минут назад, пошли к нам массированные запросы из узла в Нидерландах.
Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, вынуждены будем временно отключить «внешний мир» и оставить только Украину.
Буду держать вас в курсе. Веселое время, конечно:(
Странам пора адекватно ввести блокировку по айпи провайдера, если на запрос кто клиент айпи по атаке не отвечает.Как раз главный Супер райп В Нидерландах.
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