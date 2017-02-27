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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9228922992309231>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 297
Гривня
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Долар
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Євро
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Всього голосів : 297
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 09:48

Зп 00/15
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

07/25 банк Лев
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:31

  GDV29 написав:Межбанк 28,08/28,12

Межбанк 28,06/28,07
Привет паникерам! :)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:39

serg1974
уже никак - забейте :)
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чик
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:58

Лучшими докторами от форумной зависимости оказались местные модераторы, а не Холява. После двух банов хорошо попустило. Спасибо им за это!
Перейду-ка я, наверно, в режим чтения и извлечения полезной информации.
Тем более, что зимняя программа минимум выполнена - два традиционных загона отработаны на 70-80%.
Последний вышел так: (+27.89) - (-28.05) (продажа была глупостью, среагировал на временное падение на МБ перед самым загоном), потом (+28.15 и чуть по 28.20) - (-28.55).
100% - это было бы 27.89 - 28.60. А так дырка в 10 коп, и финальный слив не на максимуме.
С улыбкой вчера вечером перечитал форум за день (с утра и до вечера уехал гулять в лес), посты теоретиков и их фолловеров.
Один самый уважаемый и самый обидчивый теоретик написал в понедельник - есть позитивные новости, наверно, завтра, можно будет сливаться. Ага, завтра вас будут терпеливо ждать с наилучшим курсом!
Тактика практика - ага НБУ остановил рост, прием в менках пока 28.60. Но удержит ли НБУ, не прыгнет ли Рыжик, когда НБУ уйдет? Ага, теоретик написал про позитив. Значит, надо уже сегодня следить в оба глаза за МБ, курсами менок и рублем на Форексе. Упс, рубль чего-то резко пошел на укрепление. Все! Некогда выяснять, чего он так, что случилось. Внутри вскипает адреналин, это включилась чуйка, хоть и не собирался сегодня сливаться, но на всякий случай сумма с собой, звонок на опт с самым хорошим курсом, забиваемся, но продолжаем до конца отведенного на обмен времени наблюдать. Все, обменяли, забыли. А фолловеры теоретиков на следующий день сдавали по 28.30 в лучшем случае.
Всем добра и хорошего настроения! Денег не желаю, моветон. Да и не в них счастье.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 16 лют, 2022 11:03, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"сливайтесь глупцы" ))))))))))))))))))
laviva
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:01

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:29

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

За "обідчивого теоретика"👍😁
  kluychkooleg написав:Денег не желаю, моветон. Да и не в них счастье.

"Щастя не в грошах"©
Правда, оцей☝️вислів - як правило, говорять ті, в кого немає ні першого, ні другого!© ;)
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:31

  Hotab написав:Херсон начал .00/.25

Снова в три часа ночи все проспали войну, а без зрителей ее не начали)))


Show must go on ©, до ноября увидим еще не раз :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:33

kluychkooleg он же вроде четко написал ,что курс будет хуже.даже не знаю,когда Вы успеваете работать,заниматься семьей и тд итп :)
Яша
 
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