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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 лют, 2022 10:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
07/25 банк Лев
Додано: Сер 16 лют, 2022 10:31
Додано: Сер 16 лют, 2022 10:58
Лучшими докторами от форумной зависимости оказались местные модераторы, а не Холява. После двух банов хорошо попустило. Спасибо им за это!
Перейду-ка я, наверно, в режим чтения и извлечения полезной информации.
Тем более, что зимняя программа минимум выполнена - два традиционных загона отработаны на 70-80%.
Последний вышел так: (+27.89) - (-28.05) (продажа была глупостью, среагировал на временное падение на МБ перед самым загоном), потом (+28.15 и чуть по 28.20) - (-28.55).
100% - это было бы 27.89 - 28.60. А так дырка в 10 коп, и финальный слив не на максимуме.
С улыбкой вчера вечером перечитал форум за день (с утра и до вечера уехал гулять в лес), посты теоретиков и их фолловеров.
Один самый уважаемый и самый обидчивый теоретик написал в понедельник - есть позитивные новости, наверно, завтра, можно будет сливаться. Ага, завтра вас будут терпеливо ждать с наилучшим курсом!
Тактика практика - ага НБУ остановил рост, прием в менках пока 28.60. Но удержит ли НБУ, не прыгнет ли Рыжик, когда НБУ уйдет? Ага, теоретик написал про позитив. Значит, надо уже сегодня следить в оба глаза за МБ, курсами менок и рублем на Форексе. Упс, рубль чего-то резко пошел на укрепление. Все! Некогда выяснять, чего он так, что случилось. Внутри вскипает адреналин, это включилась чуйка, хоть и не собирался сегодня сливаться, но на всякий случай сумма с собой, звонок на опт с самым хорошим курсом, забиваемся, но продолжаем до конца отведенного на обмен времени наблюдать. Все, обменяли, забыли. А фолловеры теоретиков на следующий день сдавали по 28.30 в лучшем случае.
Всем добра и хорошего настроения! Денег не желаю, моветон. Да и не в них счастье.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 16 лют, 2022 11:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"сливайтесь глупцы" ))))))))))))))))))
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:01
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:29
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:31
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:33
kluychkooleg он же вроде четко написал ,что курс будет хуже.даже не знаю,когда Вы успеваете работать,заниматься семьей и тд итп
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