Додано: Сер 16 лют, 2022 10:58

Лучшими докторами от форумной зависимости оказались местные модераторы, а не Холява. После двух банов хорошо попустило. Спасибо им за это!

Перейду-ка я, наверно, в режим чтения и извлечения полезной информации.

Тем более, что зимняя программа минимум выполнена - два традиционных загона отработаны на 70-80%.

Последний вышел так: (+27.89) - (-28.05) (продажа была глупостью, среагировал на временное падение на МБ перед самым загоном), потом (+28.15 и чуть по 28.20) - (-28.55).

100% - это было бы 27.89 - 28.60. А так дырка в 10 коп, и финальный слив не на максимуме.

С улыбкой вчера вечером перечитал форум за день (с утра и до вечера уехал гулять в лес), посты теоретиков и их фолловеров.

Один самый уважаемый и самый обидчивый теоретик написал в понедельник - есть позитивные новости, наверно, завтра, можно будет сливаться. Ага, завтра вас будут терпеливо ждать с наилучшим курсом!

Тактика практика - ага НБУ остановил рост, прием в менках пока 28.60. Но удержит ли НБУ, не прыгнет ли Рыжик, когда НБУ уйдет? Ага, теоретик написал про позитив. Значит, надо уже сегодня следить в оба глаза за МБ, курсами менок и рублем на Форексе. Упс, рубль чего-то резко пошел на укрепление. Все! Некогда выяснять, чего он так, что случилось. Внутри вскипает адреналин, это включилась чуйка, хоть и не собирался сегодня сливаться, но на всякий случай сумма с собой, звонок на опт с самым хорошим курсом, забиваемся, но продолжаем до конца отведенного на обмен времени наблюдать. Все, обменяли, забыли. А фолловеры теоретиков на следующий день сдавали по 28.30 в лучшем случае.

Всем добра и хорошего настроения! Денег не желаю, моветон. Да и не в них счастье.