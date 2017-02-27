Для Сибарита, анализирующего ликвидность.35 млн в понедельник были проданы ТОМом,они отразились во вчерашней цифре. Вчера купили 50 млн по 28,18, итого отразилось +15 млн.
Сотни тысяч туда-сюда уже не анализировал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:38
Для Сибарита, анализирующего ликвидность.35 млн в понедельник были проданы ТОМом,они отразились во вчерашней цифре. Вчера купили 50 млн по 28,18, итого отразилось +15 млн.
Сотни тысяч туда-сюда уже не анализировал.
Додано: Сер 16 лют, 2022 12:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 16 лют, 2022 12:26
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.02.2022....................28,0875
Гривна укрепилась на 16 копеек.
МКГ*............6.9296............6.9714...........+0.6%
Открылись на 13 копеек ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе очень плавно опустились на копейку, очень медленно развернулись и стали посматривать вверх. Развернулись, похоже, без постороннего вмешательства. За следующие полчаса выросли на 2.5 копейки и уравновесились.
В мире доллар умеренно подешевел и сейчас находится на уровне чуть выше среднего за прошлую неделю.
Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1150, что на 1.5 копейки выше открытия.
Думаю, что можно попытаться немного прояснить картину уже сегодня. Анализ ликвидности светит покупку около 15.7 млн. Это очень мало, "с полей" вчера доносились вести о покупке полтинника. Похоже, что в понедельник НБУ продавал до самого конца сессии. Тогда получается, что в понедельник до 15-30 было продано 342.7 млн, после 15-30 - 34.3 млн, а вчера куплено 50 млн. Цифры по-прежнему желают быть более точными. Расчет сделан в предположении, что вчерашний второй выход не был результативным. Если это не так, возможна погрешность на 2-3 млн. Будем пытаться еще уточнить в пятницу.
Только что коллега Искатель, спасибо, подтвердил мои предположения, но править текст мне уже лень
Остатки на коррсчетах существенно уменьшились. На одну руку играли все весомые факторы: доходы казначейства, увеличение объема суточных сертификатов и слегка сократившаяся после ослабления паники обналичка.
В понедельник объем МБ подскочил с 557.9 до 1096.2 млн. Чистое предложение составило около 720 млн, что тоже очень немало. Если бы не панический характер торгов, мы бы сейчас праздновали достижение уровня 13-го года Клиентский спрос в 1.5 раза вырос и очень убедительно превысил сократившееся предложение. При этом стоит отметить, что объем предложения не был экстремально скромным, он не выбивается из привычного диапазона.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Сер 16 лют, 2022 12:59
вчерашний гепчик закрыли
имхо, поболтаемся в районе 28 и дальше вверх карабкаться начнём
Додано: Сер 16 лют, 2022 13:01
Мне видятся здесь некие противоречия
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