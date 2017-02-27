Додано: Сер 16 лют, 2022 12:26

Сибарит написав: НБУ вчера до 15-30 продал на МБ около 340 млн. Точнее определить затруднительно, т.к. продавали много по очень разным курсам. Поводов для интервенции после 15-30 видно не было. Озвученные 377 млн. никак не получаются. В пятницу будем пытаться уточнить, если не случится новой панической атаки. НБУ вчера до 15-30 продал на МБ около 340 млн. Точнее определить затруднительно, т.к. продавали много по очень разным курсам. Поводов для интервенции после 15-30 видно не было. Озвученные 377 млн. никак не получаются. В пятницу будем пытаться уточнить, если не случится новой панической атаки.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0016.02.2022....................Гривна укрепилась на 16 копеек.МКГ*............6.9296............6.9714...........Открылись на 13 копеек ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе очень плавно опустились на копейку, очень медленно развернулись и стали посматривать вверх. Развернулись, похоже, без постороннего вмешательства. За следующие полчаса выросли на 2.5 копейки и уравновесились.В мире доллар умеренно подешевел и сейчас находится на уровне чуть выше среднего за прошлую неделю.Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1150, что на 1.5 копейки выше открытия.Думаю, что можно попытаться немного прояснить картину уже сегодня. Анализ ликвидности светит покупку около 15.7 млн. Это очень мало, "с полей" вчера доносились вести о покупке полтинника. Похоже, что в понедельник НБУ продавал до самого конца сессии. Тогда получается, что в понедельник до 15-30 было продано 342.7 млн, после 15-30 - 34.3 млн, а вчера куплено 50 млн. Цифры по-прежнему желают быть более точными. Расчет сделан в предположении, что вчерашний второй выход не был результативным. Если это не так, возможна погрешность на 2-3 млн. Будем пытаться еще уточнить в пятницу.Только что коллега, спасибо, подтвердил мои предположения, но править текст мне уже леньОстатки на коррсчетах существенно уменьшились. На одну руку играли все весомые факторы: доходы казначейства, увеличение объема суточных сертификатов и слегка сократившаяся после ослабления паники обналичка.В понедельник объем МБ подскочил с 557.9 до 1096.2 млн. Чистое предложение составило около 720 млн, что тоже очень немало. Если бы не панический характер торгов, мы бы сейчас праздновали достижение уровня 13-го годаКлиентский спрос в 1.5 раза вырос и очень убедительно превысил сократившееся предложение. При этом стоит отметить, что объем предложения не был экстремально скромным, он не выбивается из привычного диапазона.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.