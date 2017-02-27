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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9228922992309231

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 297
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:38

Для Сибарита, анализирующего ликвидность.35 млн в понедельник были проданы ТОМом,они отразились во вчерашней цифре. Вчера купили 50 млн по 28,18, итого отразилось +15 млн.
Сотни тысяч туда-сюда уже не анализировал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:это включилась чуйка


Я также принимаю решение на основании логики и чуйки. Все эти мегатонн цифирей - для надувания щек.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.02.2022....................28,0875
Гривна укрепилась на 16 копеек.

МКГ*............6.9296............6.9714...........+0.6%

Открылись на 13 копеек ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе очень плавно опустились на копейку, очень медленно развернулись и стали посматривать вверх. Развернулись, похоже, без постороннего вмешательства. За следующие полчаса выросли на 2.5 копейки и уравновесились.
В мире доллар умеренно подешевел и сейчас находится на уровне чуть выше среднего за прошлую неделю.
Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1150, что на 1.5 копейки выше открытия.

  Сибарит написав:НБУ вчера до 15-30 продал на МБ около 340 млн. Точнее определить затруднительно, т.к. продавали много по очень разным курсам. Поводов для интервенции после 15-30 видно не было. Озвученные 377 млн. никак не получаются. В пятницу будем пытаться уточнить, если не случится новой панической атаки.

Думаю, что можно попытаться немного прояснить картину уже сегодня. Анализ ликвидности светит покупку около 15.7 млн. Это очень мало, "с полей" вчера доносились вести о покупке полтинника. Похоже, что в понедельник НБУ продавал до самого конца сессии. Тогда получается, что в понедельник до 15-30 было продано 342.7 млн, после 15-30 - 34.3 млн, а вчера куплено 50 млн. Цифры по-прежнему желают быть более точными. Расчет сделан в предположении, что вчерашний второй выход не был результативным. Если это не так, возможна погрешность на 2-3 млн. Будем пытаться еще уточнить в пятницу.
Только что коллега Искатель, спасибо, подтвердил мои предположения, но править текст мне уже лень :)
Остатки на коррсчетах существенно уменьшились. На одну руку играли все весомые факторы: доходы казначейства, увеличение объема суточных сертификатов и слегка сократившаяся после ослабления паники обналичка.

В понедельник объем МБ подскочил с 557.9 до 1096.2 млн. Чистое предложение составило около 720 млн, что тоже очень немало. Если бы не панический характер торгов, мы бы сейчас праздновали достижение уровня 13-го года :) Клиентский спрос в 1.5 раза вырос и очень убедительно превысил сократившееся предложение. При этом стоит отметить, что объем предложения не был экстремально скромным, он не выбивается из привычного диапазона.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:59

вчерашний гепчик закрыли
имхо, поболтаемся в районе 28 и дальше вверх карабкаться начнём
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:01

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.02.2022....................28,0875
Гривна укрепилась на 16 копеек.

МКГ*............6.9296............6.9714...........+0.6%

Открылись на 13 копеек ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе очень плавно опустились на копейку, очень медленно развернулись и стали посматривать вверх. Развернулись, похоже, без постороннего вмешательства. За следующие полчаса выросли на 2.5 копейки и уравновесились.
В мире доллар умеренно подешевел и сейчас находится на уровне чуть выше среднего за прошлую неделю.
Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1150, что на 1.5 копейки выше открытия.

  Сибарит написав:НБУ вчера до 15-30 продал на МБ около 340 млн. Точнее определить затруднительно, т.к. продавали много по очень разным курсам. Поводов для интервенции после 15-30 видно не было. Озвученные 377 млн. никак не получаются. В пятницу будем пытаться уточнить, если не случится новой панической атаки.

Думаю, что можно попытаться немного прояснить картину уже сегодня. Анализ ликвидности светит покупку около 15.7 млн. Это очень мало, "с полей" вчера доносились вести о покупке полтинника. Похоже, что в понедельник НБУ продавал до самого конца сессии. Тогда получается, что в понедельник до 15-30 было продано 342.7 млн, после 15-30 - 34.3 млн, а вчера куплено 50 млн. Цифры по-прежнему желают быть более точными. Расчет сделан в предположении, что вчерашний второй выход не был результативным. Если это не так, возможна погрешность на 2-3 млн. Будем пытаться еще уточнить в пятницу.
Только что коллега Искатель, спасибо, подтвердил мои предположения, но править текст мне уже лень :)
Остатки на коррсчетах существенно уменьшились. На одну руку играли все весомые факторы: доходы казначейства, увеличение объема суточных сертификатов и слегка сократившаяся после ослабления паники обналичка.

В понедельник объем МБ подскочил с 557.9 до 1096.2 млн. Чистое предложение составило около 720 млн, что тоже очень немало. Если бы не панический характер торгов, мы бы сейчас праздновали достижение уровня 13-го года :) Клиентский спрос в 1.5 раза вырос и очень убедительно превысил сократившееся предложение. При этом стоит отметить, что объем предложения не был экстремально скромным, он не выбивается из привычного диапазона.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

Мне видятся здесь некие противоречия
amarok
 
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