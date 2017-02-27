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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 298
Гривня
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Долар
59%
177
Євро
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:17

  Remington написав:
  zРадио написав:Киевская школа экономики представила 3 сценария экономического развития в 2022-м. Оптимистичный с учетом внешних вводных даже не моделируется. В базовом (нормальном) среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 28,5 грн. В умеренно-негативном - 30 грн. В негативном - 32 грн.

Уровень экспертизы составителей прогноза мне не известен, но фамилия президента КШЭ (Милованов) знаком качества не является. Так что just FYI:

Три сценарії розвитку економіки України в 2022 від KSE Institute
16 лютого 2022

За негативного економічного сценарію, ціни на імпортований газ залишаться високими, ціни на експорт впадуть на 15-20%, а інфляція в Україні за рік складе 11%. Про це повідомив керівник Центру макроекономічного моделювання KSE Institute Ігор Дейсан під час макробрифінгу “Три економічні сценарії для України, інфляція та ВВП у 2021”.

Залежно від вартості природного газу та експорту впродовж 2022 року, KSE Institute передбачає три економічні сценарії:

1. Відносно нормальний – ціни на експортну продукцію залишатимуться високими, але ціни на газ на світових ринках опустяться на 40-50%. У такому випадку:
Ціни на газ для населення у 2,5–3,0 рази будуть нижчі від ринкових;
Інтерес нерезидентів до кредитування уряду відновлюватиметься;
Скорочення міжнародних резервів очікується до 27 млрд дол.;
Курс становитиме 28,5 грн за долар – буде на рівні, близькому до закладеного в державному бюджеті;
Інфляція уповільнюватиметься та на кінець року становитиме близько 8%.

2. Помірно негативний – ціни на експортну продукцію залишатимуться високими, ціни на газ знизяться лише на 5%. За такого сценарію:
Ціни на газ для населення у 4 рази будуть нижчі від ринкових;
Нерезиденти повільно повертатимуться до кредитування Уряду;
Відбудеться скорочення випуску крупних промислових споживачів газу;
Міжнародні резерви за підсумком року складатимуть 23 млрд дол.;
Курс сягне близько 30 грн за дол.;
Інфляція залишатиметься на рівні близько 10%.

3. Негативний – ціни на експорт знизяться на 15-20%, ціни на газ знизяться на 5%. Тоді ситуація розвиватиметься наступним чином:
Ціни на газ для населення у 4 рази будуть нижчі від ринкових;
Спостерігатиметься низький інтерес нерезидентів до кредитування Уряду;
Відбудеться скорочення випуску крупних промислових споживачів газу.
Зменшаться прибутки експортних галузей;
Скорочення міжнародних резервів очікується до 22 млрд дол.;
Гривня може девальвувати максимум до 32 грн за дол;
Інфляція прискориться виключно за рахунок фактору девальвації десь на 1 в.п. і складе близько 11% за підсумком року.


https://kse.ua/ua/about-the-school/news ... institute/


ага ціни на експортну будуть високими, ціни на газ впадуть лише на 5% і при цьому інфляція буде 11%, щось поганенько в них з логікою.

натякну так тоненько тоненько...

це ж команда самакатчіків?! а КЛМ тепер не лита до нас... то "палива" нет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:31

  kluychkooleg написав:
  Олежан написав:годичные овгз - 13.5%
без налогов


как пересичный может вложиться в ОВГЗ? Ему нужен брокер, который отщипнет комисcию? Или процесс проще?

Флай, виставляй свій "бомж-блог" - як вкласти в ОВДП 50 тис гриші і пікнічкувати "малятком"
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:31

  Игорь написав:
  zРадио написав: ...Я по природе скептик...

не ко всем вопросам Вы относитесь скептически.


Не говорите загадками. Я вас слушаю
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yasno оголосила про зміну вартості заряджання на станціях своєї мережі, пише autogeek.

Скільки тепер коштує зарядитись:

відтепер на швидких портах CCS Combo 2 та CHAdeMO вартість заряджання складе 10,50 грн/кВт⋅год;
а на прискореному порті Type 2 – 6,50 грн/кВт⋅год.

Сподіваюсь Денік поки тягне платити, скажеж якщо ні - твої фани може копійчину скинуть )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:53

  change_pm написав:
Yasno оголосила про зміну вартості заряджання на станціях своєї мережі, пише autogeek.

Скільки тепер коштує зарядитись:

відтепер на швидких портах CCS Combo 2 та CHAdeMO вартість заряджання складе 10,50 грн/кВт⋅год;
а на прискореному порті Type 2 – 6,50 грн/кВт⋅год.

Сподіваюсь Денік поки тягне платити, скажеж якщо ні - твої фани може копійчину скинуть )))

Ставите солнечные батареи или ветряк и заряжаеиесь бесплатно
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 лют, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:57

  GDV29 написав:Какие будут соображения по завтрашнему Межбанку? Что-то есть предчувствие, что завтра не пробъем уровень /28,00... (а как хотелось бы) :)

Скорее всего не пробьем, боковик походу назревает
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:05

  vitaliian написав:
  change_pm написав:
Yasno оголосила про зміну вартості заряджання на станціях своєї мережі, пише autogeek.

Скільки тепер коштує зарядитись:

відтепер на швидких портах CCS Combo 2 та CHAdeMO вартість заряджання складе 10,50 грн/кВт⋅год;
а на прискореному порті Type 2 – 6,50 грн/кВт⋅год.

Сподіваюсь Денік поки тягне платити, скажеж якщо ні - твої фани може копійчину скинуть )))

Сиавите солнечные батареи или ветряк и заряжаеиесь бесплатно


Вот чего бы вам не в профильной теме ответить, снесут ведь.. ))
Там же к ветряку/панели надо недешовые инверторы. Все хотят ночью, после работы, заряжать, ночью нет солнца.

Ветряк?? Вы ещё получите разрешение для начала от ЦАНЗ , УКРаэрорух.. Наверняка в вашем районе есть аэродром/аэропорт, ветряки там никак нельзя разрешение получить)).
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 лют, 2022 20:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:05

  zРадио написав:План Маршалла, или пшик Мишеля? Поглядим. Я по природе скептик, поэтому... ладно... промолчу :)

Президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение конференции доноров в поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал в Страсбурге во время выступления на заседании в рамках обсуждения европейской безопасности и военной агрессии России по Украине, передает Интерфакс-Украина.
Комментируя инициативу Еврокомиссии предоставить Киеву 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, Мишель отметил, что нужно сделать больше. “Поэтому я хотел бы инициировать в тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС конференцию доноров, чтобы можно было поддерживать жесткую экономическую ситуацию в Украине, которая находится под угрозой этой ситуации”, — заявил он.
Мишель заверил украинцев, что “ЕС не оставит их без поддержки”. Он также обратился к России и ее руководству, говоря о том, что у них сегодня выбор “между войной и трагическими жертвами, которые будут из-за этой войны” и дипломатией.
В то же время, президент Европейского совета заверил, что Брюссель выступает в поддержку дипломатии и переговоров.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поздравил такую ​​инициативу. “Приветствую инициативу президента Европейского Совета Шарля Мишеля провести донорскую конференцию в поддержку Украины. В условиях угроз безопасности со стороны РФ действенная финансовая и экономическая поддержка ЕС — мощный элемент укрепления суверенитета и устойчивости Украины”, — написал Зеленский в Twitter

1,2 млрд евро - це курям на сміх, щоб діряві труси зашити, тобто бюджет.

А якщо по серйозному, як Греції (про Польщу мовчу), чи Ісландії?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:А якщо по серйозному, як Греції (про Польщу мовчу), чи Ісландії?

А есть доверие , как к ним,в контексте, что не скомуниздят по карманам и улетят на острова жить??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:09

карусєл-карусєл, кто присєл тот успєл

  change_pm написав:
  kluychkooleg написав:
  Олежан написав:годичные овгз - 13.5%
без налогов


как пересичный может вложиться в ОВГЗ? Ему нужен брокер, который отщипнет комисcию? Или процесс проще?

Флай, виставляй свій "бомж-блог" - як вкласти в ОВДП 50 тис гриші і пікнічкувати "малятком"

карусєл-карусєл, кто присєл тот успєл
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post.html
ти про це ?
flyman
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