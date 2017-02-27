Три сценарії розвитку економіки України в 2022 від KSE Institute

16 лютого 2022



За негативного економічного сценарію, ціни на імпортований газ залишаться високими, ціни на експорт впадуть на 15-20%, а інфляція в Україні за рік складе 11%. Про це повідомив керівник Центру макроекономічного моделювання KSE Institute Ігор Дейсан під час макробрифінгу “Три економічні сценарії для України, інфляція та ВВП у 2021”.



Залежно від вартості природного газу та експорту впродовж 2022 року, KSE Institute передбачає три економічні сценарії:



1. Відносно нормальний – ціни на експортну продукцію залишатимуться високими, але ціни на газ на світових ринках опустяться на 40-50%. У такому випадку:

Ціни на газ для населення у 2,5–3,0 рази будуть нижчі від ринкових;

Інтерес нерезидентів до кредитування уряду відновлюватиметься;

Скорочення міжнародних резервів очікується до 27 млрд дол.;

Курс становитиме 28,5 грн за долар – буде на рівні, близькому до закладеного в державному бюджеті;

Інфляція уповільнюватиметься та на кінець року становитиме близько 8%.



2. Помірно негативний – ціни на експортну продукцію залишатимуться високими, ціни на газ знизяться лише на 5%. За такого сценарію:

Ціни на газ для населення у 4 рази будуть нижчі від ринкових;

Нерезиденти повільно повертатимуться до кредитування Уряду;

Відбудеться скорочення випуску крупних промислових споживачів газу;

Міжнародні резерви за підсумком року складатимуть 23 млрд дол.;

Курс сягне близько 30 грн за дол.;

Інфляція залишатиметься на рівні близько 10%.



3. Негативний – ціни на експорт знизяться на 15-20%, ціни на газ знизяться на 5%. Тоді ситуація розвиватиметься наступним чином:

Ціни на газ для населення у 4 рази будуть нижчі від ринкових;

Спостерігатиметься низький інтерес нерезидентів до кредитування Уряду;

Відбудеться скорочення випуску крупних промислових споживачів газу.

Зменшаться прибутки експортних галузей;

Скорочення міжнародних резервів очікується до 22 млрд дол.;

Гривня може девальвувати максимум до 32 грн за дол;

Інфляція прискориться виключно за рахунок фактору девальвації десь на 1 в.п. і складе близько 11% за підсумком року.