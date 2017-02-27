zРадио написав:Киевская школа экономики представила 3 сценария экономического развития в 2022-м. Оптимистичный с учетом внешних вводных даже не моделируется. В базовом (нормальном) среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 28,5 грн. В умеренно-негативном - 30 грн. В негативном - 32 грн.
Уровень экспертизы составителей прогноза мне не известен, но фамилия президента КШЭ (Милованов) знаком качества не является. Так что just FYI:
Три сценарії розвитку економіки України в 2022 від KSE Institute 16 лютого 2022
За негативного економічного сценарію, ціни на імпортований газ залишаться високими, ціни на експорт впадуть на 15-20%, а інфляція в Україні за рік складе 11%. Про це повідомив керівник Центру макроекономічного моделювання KSE Institute Ігор Дейсан під час макробрифінгу “Три економічні сценарії для України, інфляція та ВВП у 2021”.
Залежно від вартості природного газу та експорту впродовж 2022 року, KSE Institute передбачає три економічні сценарії:
1. Відносно нормальний – ціни на експортну продукцію залишатимуться високими, але ціни на газ на світових ринках опустяться на 40-50%. У такому випадку: Ціни на газ для населення у 2,5–3,0 рази будуть нижчі від ринкових; Інтерес нерезидентів до кредитування уряду відновлюватиметься; Скорочення міжнародних резервів очікується до 27 млрд дол.; Курс становитиме 28,5 грн за долар – буде на рівні, близькому до закладеного в державному бюджеті; Інфляція уповільнюватиметься та на кінець року становитиме близько 8%.
2. Помірно негативний – ціни на експортну продукцію залишатимуться високими, ціни на газ знизяться лише на 5%. За такого сценарію: Ціни на газ для населення у 4 рази будуть нижчі від ринкових; Нерезиденти повільно повертатимуться до кредитування Уряду; Відбудеться скорочення випуску крупних промислових споживачів газу; Міжнародні резерви за підсумком року складатимуть 23 млрд дол.; Курс сягне близько 30 грн за дол.; Інфляція залишатиметься на рівні близько 10%.
3. Негативний – ціни на експорт знизяться на 15-20%, ціни на газ знизяться на 5%. Тоді ситуація розвиватиметься наступним чином: Ціни на газ для населення у 4 рази будуть нижчі від ринкових; Спостерігатиметься низький інтерес нерезидентів до кредитування Уряду; Відбудеться скорочення випуску крупних промислових споживачів газу. Зменшаться прибутки експортних галузей; Скорочення міжнародних резервів очікується до 22 млрд дол.; Гривня може девальвувати максимум до 32 грн за дол; Інфляція прискориться виключно за рахунок фактору девальвації десь на 1 в.п. і складе близько 11% за підсумком року.
zРадио написав:План Маршалла, или пшик Мишеля? Поглядим. Я по природе скептик, поэтому... ладно... промолчу
Президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение конференции доноров в поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал в Страсбурге во время выступления на заседании в рамках обсуждения европейской безопасности и военной агрессии России по Украине, передает Интерфакс-Украина. Комментируя инициативу Еврокомиссии предоставить Киеву 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, Мишель отметил, что нужно сделать больше. “Поэтому я хотел бы инициировать в тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС конференцию доноров, чтобы можно было поддерживать жесткую экономическую ситуацию в Украине, которая находится под угрозой этой ситуации”, — заявил он. Мишель заверил украинцев, что “ЕС не оставит их без поддержки”. Он также обратился к России и ее руководству, говоря о том, что у них сегодня выбор “между войной и трагическими жертвами, которые будут из-за этой войны” и дипломатией. В то же время, президент Европейского совета заверил, что Брюссель выступает в поддержку дипломатии и переговоров. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поздравил такую инициативу. “Приветствую инициативу президента Европейского Совета Шарля Мишеля провести донорскую конференцию в поддержку Украины. В условиях угроз безопасности со стороны РФ действенная финансовая и экономическая поддержка ЕС — мощный элемент укрепления суверенитета и устойчивости Украины”, — написал Зеленский в Twitter
1,2 млрд евро - це курям на сміх, щоб діряві труси зашити, тобто бюджет.
А якщо по серйозному, як Греції (про Польщу мовчу), чи Ісландії?